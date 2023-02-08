《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登與鮑威爾齋噏

《缸邊隨筆》拜登與鮑威爾同日講話，拜登講的是國情諮文，鮑威爾講的是息。在這些官式

講話中，投資者可會得到甚麼指引？



投資者要留意，拜登沒有講了甚麼，但對鮑威爾則要留意他講了甚麼。



拜登這次的國情諮文，會被他視為２０２４年再選的站台詞，因此他會講他做了的豐功偉績

，對被打臉事則不會提及。



鮑威爾這次講話，會是繼上周五（３日）靚爆就業數據後的乘勝追擊，基本上應是通脹未退

，高息仍續。



對市場言，市場會關心拜登怎去處理美國債上限。拜登應不會詳談，會輕輕帶過，但強調美

參眾兩院為美國整體利益，終會如以前Ｎ次國債上限的所謂「危機」，再度提高國債上限，以安

投資者之心。如連這個安撫之言也不講，就會使華爾街彈起了。



自上周五的靚爆就業數據後，市場會關注美儲局的加息高度和持續多久。如市場認為鮑威爾

有些鬆口，鴿鴿地，美股就升，美滙會跌，金會升；但如鮑威爾仍鷹足全場，美股會跌，美滙會

升，金會跌。



＊美債有危機＊



不過有幾點，是拜登和鮑威爾不會觸碰，以至全不提及的。



（１）為甚麼美十年國債與３月期票據間的息差，這一年來收窄以至有時倒掛了，據以往這

個數據的表現，是衰退將臨。



（２）衰退將臨，拜登你會做甚麼去拯美國受困人士於水火？鮑威爾，為甚麼還會逆著去加

息，使美經濟死多兩錢重？



當美十年國債與美３月期票據息收窄時，就反映貨幣供應萎縮。資本主義市場的運作原則是

有錢使得鬼推磨，Ｍｏｎｅｙ Ｍａｋｅｓ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｇｏｅｓ Ａｒｏｕｎｄ，

有水放水，無水散水。公司唔夠錢（息高了借不起）便收縮業務，以至執笠；工人失業，便會無

消費或少些消費。美國是個消費支撑其經濟的國家，消費少了，經濟便會差以至衰退。



美國政府大量發債去支付其國用，撑烏克蘭打俄，借得多，息便要付多。又碰上美儲局又加

息，即是自２０２２年３月起（美儲局加息之時）在之後發的美債便要付較高息。而買入之前較

低債息的美國債人士、機構，在今時債息上升下，其所持國債的市場價便會跌（債價與債息成反

比走勢，債息升，債跌便跌，反之反是）。



美國政府目前每年要付逾８５００億美元的債息，而且正急升中，因為美儲局急加了息嘛！



美政府除了要付大量債息外，在衰退期間，美政府還要多付這個那個的保障金、救濟金、食

物券、醫療福利金等等。另外退休人多了，社會保障金的發放亦要多了。圖四是美政府在近年這

類支出的增長情況，在這２﹒８８兆的水平上，這個增長在來年是會持續快增長的。



本來在２０２０年至２０２１年美３０年國債息跌到２厘以下，以至一度低至０﹒９９厘時

，美政府是可以透過買回以前較高債息的債，來減少未來的美債息支出。如沒有新冠疫，美國政

府是可以透過這個舞弄，使美國未來的財政收支健康些，這亦是美儲局一直想美通脹壓回至２％

之下的原因。但是並不易，因為美政府仍是出多於入，終會使國債上限提升再提升，這個惡性循

環可以怎解決？



拜登和鮑威爾都不會講，投資者只好自己執生，應對這個美債危機的爆破。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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