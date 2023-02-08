百勝中國上季少賺８９％，年度盈利跌５５％，末期息１３美仙

《經濟通通訊社８日專訊》百勝中國（０９９８７）公布截至２０２２年１２月底止第四季

度未 經審核業績，該集團期內淨利潤５３００萬元（美元．下同）按年下跌８８﹒８％，每股

盈利０﹒１３元，擬派末期息０﹒１３元。該公司期內收入２０﹒８８億元跌８﹒９％，經營利

潤４１００萬元急挫９３﹒５％。

該集團截至２０２２年１２月底止全年度收入９５﹒６９億元跌２﹒９％，經營利潤

６﹒２９億元跌５４﹒６％，淨利潤４﹒４２億元減少５５﹒４％，每股盈利１﹒０５元。

該公司解釋，去年第四季度由於中國新冠疫情的態勢和防控政策發生了重大變化，故１０月

和 １１月疫情從零星散發迅速發展為區域性暴發，導致相關防疫措施和封控管理進一步收緊。

在此期間，集團暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，並在１１月下旬達到

４３００家的峰值。去年１２月政府發布一系列新的疫情防控措施，對防疫政策進行重大調整，

其中包括取消大規模的核酸檢測、集中隔離和出行限制，由於全國感染病例激增，集團餐廳出現

人員短缺，導致１２月平均超過１３００ 家門店暫時停業或只提供有限的服務。

及後餐廳逐步恢復正常運營，以及今年春節假期較去年更早，又恰逢疫情防控措施的調整，

集團１月的銷售實現環比上升。較去年同期，今年春節假期總體門店同店銷售實現中個位數同比

增長，但仍低於２０１９ 年的水平。

百勝中國去年第四季度及全年度分別淨新增５３８家新店及１１５９家新店，目前預期

２０２３年度淨新增約１１００至１３００家新店，資本支出在７億至９億元之間。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



