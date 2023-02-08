《專家之言－何志銘》港股跌勢告終言之過早，宜鎖定部分倉位獲利

《專家之言》昨（７日）港股總算終止過去３個交易日的跌勢，惜恒指升勢有點放緩且審慎

。恒指全日收報２１２９８點，升７６點或升０﹒３６％，主板股票的升跌比率為２２比１８，

恒指成分股３５隻股份上升，下跌股份有３２隻，升跌比率為４６比４２。主板成交

１０３７﹒７７億元。國企指數報７２３２點，升４２點或升０﹒６％。恒生科技指數報

４５１６點，升５１點或升１﹒１５％。滬、深港通南下交易淨流入９７５０萬及１５﹒２２億

元人民幣。按目前情況而言，港股跌勢是否已告終仍言之過早，但須注意的是恒指自

２２６８８﹒９０點（１月２７日）的高位回吐近１５００點，並僅是５個交易日內發生，近３

個月恒指累升逾８０００點，的確有點急，目前２０天線在２１７２４點附近（亦告失守），筆

者東尼建議操作上理應持審慎態度較佳，宜鎖定部分倉位獲利。



＊美國非農就業數據遠超預期，恐推高通脹儲局再收緊幣策＊



外圍方面，美國公布的１月非農就業職位增加５１﹒７萬個，遠超預期的１８﹒５萬個及前

值的２２﹒３萬個，期內平均時薪按年漲４﹒４％，高於預期。市場迅即解讀擔心推高通脹，美

聯儲會再加大收緊貨幣政策。美國國債孳息率繼續攀升，美國１０年期債券孳息率升至

３﹒６２７厘，美匯指數升至１０３﹒５２。另要關注美國將公布１２月消費信貸，料由

２７９﹒６億美元降至２５０億美元。《獨立股評人 何志銘》



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