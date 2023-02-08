《盤後部署》美團跌６％累恒指跌市完場，ＡＩ概念熱炒百度未升完

《經濟通通訊社８日專訊》恒指２１２００附近好淡爭持，早段較為波動，高見２１４４３

全日高位後即回落至全日低位２１１７８，午後波幅收窄，恒指整體變幅不大，最終全日收報

２１２８３，跌１５點或跌０﹒０７％，主板成交較上日略為回升至１１５６﹒０１億元。國企

指數收報７１８９，跌４２點或跌０﹒５９％。科技指數收報４４３１，跌８４點或跌

１﹒８８％。

市場繼續炒作ＣｈａｔＧＰＴ概念，百度（０９８８８）大升１５％後有回吐壓力，全日跌

３﹒１４％，收報１５７﹒４元；跌６﹒６％，收報２﹒６９元，連跌２日累跌１０﹒３３％；

美圖（０１３５７）跌０﹒３６％，收報２﹒７９元。但相關落後概念股仍有炒味；知乎

（０２３９０）被指在ＣｈａｔＧＰＴ爆紅後有望受惠於內容資訊量提升，落鑊熱炒一度勁飆超

過５７％，收盤升３９﹒５７％，報３２﹒４５元，連升２日累升４１﹒０９％；晶片開發商栢

能（０１２６３）升１３﹒５８％，收報５﹒５２元，連升２日累升１５﹒４８％；映宇宙

（０３７００）升２３﹒３９％，收報１﹒５３元，連升６日累升４７﹒１２％。



＊抖音搞外賣，美團發抖跌逾６％＊



美團（０３６９０）公布萬人招聘消息，開放超過２２００個具體崗位，但同時抖音宣布將

於３月開始提供全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測，市場憂慮美團市佔受損，股價上

午一度跌超過９％，失守１５０元大關，收市前成功企穩１５０元，收報１５３﹒１元，但仍跌

６﹒４８％，為全日表現最差藍籌，股份連跌５日累跌１４﹒９９％。



＊百度仍錄強勁資金流入＊



恒指上月底高見２２７００後仍未有回升動力，料短線將繼續尋底，以去年１０月低位

１４５９７至上月高位２２７００調整黃金比率０﹒２３６倍計算，恒指初步可在２０７００至

２０８００測試支持力度，若恒指到時仍未有好消息刺激炒作，或需要進一步試穿２００００點

。

百度大升１５％後今日回吐逾３％，日線圖上今日接近以十字星形態作結，反映一定好淡爭

持。但ＣｈａｔＧＰＴ概念在全球仍屬熱炒主題，微軟、蘋果、谷歌等科技巨擘接連傳出大手投

資相關技術消息，料整體概念仍有炒作空間。全日百度主動買沽比率為６１比３９，以下跌完場

但仍錄得主動淨買入資金６﹒７１億元，反映市場對百度仍有追入意欲，股價有望再度挑戰

１６５元高位，並邁向１７０元水平。（ｈｃ）

