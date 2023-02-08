【國際要聞】土敍大地震增至７８００人死，多國救援隊赴災區

《經濟通通訊社８日專訊》土耳其及敍利亞兩國周一（６日）大地震造成的死亡人數，已增
至７８００人，逾３﹒５萬人受傷。其中，土耳其死亡５８９４人。土國總統埃爾多安宣布國內
１０個受災省進入３個月緊急狀態。仍受到西方制裁的敍利亞，要求歐洲國家提供震後援助。包
括中國在內的多國救援隊已赴災區。（ｊｆ）
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