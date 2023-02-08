《經濟通通訊社８日專訊》印度央行周三（８日）決定將基準回購利率提高２５個基點，至
６﹒５０厘，是連續第２次放緩加息步伐，符合經濟學家預期。
印度的核心通脹水平在過去１５個月，一直保持在６％以上，為此央行自去年５月以來連續
６次加息。央行行長達斯（Ｓｈａｋｔｉｋａｎｔａ Ｄａｓ）表示，儘管一些主要經濟體的通
脹仍遠高於目標，但全球經濟前景現在不像前一段時間那麼嚴峻。（ｊｆ）
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08/02/2023 13:44
【外圍經濟】印度央行加息２５基點，連續第２次放緩加息步伐
《經濟通通訊社８日專訊》印度央行周三（８日）決定將基準回購利率提高２５個基點，至
６﹒５０厘，是連續第２次放緩加息步伐，符合經濟學家預期。
印度的核心通脹水平在過去１５個月，一直保持在６％以上，為此央行自去年５月以來連續
６次加息。央行行長達斯（Ｓｈａｋｔｉｋａｎｔａ Ｄａｓ）表示，儘管一些主要經濟體的通
脹仍遠高於目標，但全球經濟前景現在不像前一段時間那麼嚴峻。（ｊｆ）
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