《台股攻略－黃振宇》電子成交比重近七成，台股升逾半年高位

《台股攻略》美聯儲局主席鮑威爾表示通脹正在下降，美股震盪收高，台股今日（８日）隨

即展開反彈，電子股上揚，其成交值佔大市比重升近七成，生物科技股表現強勁，加權指數最終

收１５６１８點，升２１７點，創７個月新高，三大法人淨買入１７６﹒９９億元（新台幣．下

同），其中外資錄得淨買入１４１億元。

電子權值股回勇，台積電升超過３％，收５４０元，市值重回１４兆元；聯電升近３％，收

５０﹒５元；日月光投控站穩百元關口，收１０６元，升超過２％。面板雙虎友達及群創獲資金

追捧，均升超過４％。ＩＣ設計股走強，驅動ＩＣ大廠的聯詠第一季受惠於訂單增加，吸引資金

進駐，股價升超過７％，收３９０元，創近８個月新高；指標股聯發科升超過４％，收７４４元

；網通晶片大廠的瑞昱升超過９％。此外，祥碩及譜瑞－ＫＹ股價重上千元，分別升６﹒４％及

０﹒８％；世芯－ＫＹ升超過５﹒２％，創意、ＡＥＳ－ＫＹ、矽力－ＫＹ及穎崴同步漲停。非

電子股走勢相對偏弱，金融股的富邦金、永豐金及彰銀均跌０﹒３％至０﹒９％。台塑四寶僅台

塑升０﹒５％，其餘的南亞、台化及台塑化均跌０﹒１％至０﹒８％。貨櫃三雄的長榮、陽明及

萬海均微升０﹒２％至０﹒４％。鋼鐵板塊的第一銅升３﹒５％，允強、運錩及高興昌均升

０﹒３％至１﹒１％，中鋼則無起跌。生物科技股則表現強勢，保瑞漲停，收５１４元，股價超

越同業藥華藥的５１１元；泰福－ＫＹ升８﹒６％，合一及台康生技升超過４％。

電子股回勇，成交比重逼近七成，大市一舉突破１５６００點關口，惟投資者須留意法人資

金動向，慎防指數技術上踏入１６０００點超買區域受壓。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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