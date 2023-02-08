《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證市場的最新形勢

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百度

（０９８８８）、中海油（００８８３）與百勝中國（０９９８７），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選美團（０３６９０）、百威亞太（０１８７６）與中國海外（００６８８）。

近日港股走勢反覆向淡，恒指牛證重貨區不斷下移，現位於２１０００－２１０９９，涉及

２７隻牛證。若淡友大戶成功將恒指推低至２１０００，將可產生８２１張恒指期貨淡倉的殺傷

力。另一方面，恒指熊證重貨區現位於２１８００－２１８９９，涉及１１隻熊證。若好友大戶

成功將恒指推高至２１８９９，將可產生１５２０張恒指期貨好倉的殺傷力。以恒指現水平

２１２９９推算，港股大市下試２１０００的機會較大。因２１０００－２１８９９區域的中間

位為２１４５０，高於２１２９９。究竟大市往哪個方向發展，相信一、兩個交易日內便可得到

答案。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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