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即市新聞

08/02/2023 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證市場的最新形勢

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百度
（０９８８８）、中海油（００８８３）與百勝中國（０９９８７），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選美團（０３６９０）、百威亞太（０１８７６）與中國海外（００６８８）。
　　近日港股走勢反覆向淡，恒指牛證重貨區不斷下移，現位於２１０００－２１０９９，涉及
２７隻牛證。若淡友大戶成功將恒指推低至２１０００，將可產生８２１張恒指期貨淡倉的殺傷
力。另一方面，恒指熊證重貨區現位於２１８００－２１８９９，涉及１１隻熊證。若好友大戶
成功將恒指推高至２１８９９，將可產生１５２０張恒指期貨好倉的殺傷力。以恒指現水平
２１２９９推算，港股大市下試２１０００的機會較大。因２１０００－２１８９９區域的中間
位為２１４５０，高於２１２９９。究竟大市往哪個方向發展，相信一、兩個交易日內便可得到
答案。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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