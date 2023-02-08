《談國論企－黎偉成》中國須建防禦飛彈系統強力自衛

《談國論企》中國過去好幾年間不僅備受美國在政治、經濟、科技等幾乎全方位的圍堵打壓

，更面對美國在主權、軍事上的日益嚴重挑釁，特別是美國眾議院新任議長麥卡錫擬鼠竄中國台

灣，力圖挑戰中國就涉台、治港的主權、內政的底線和反應，尋找機會全面封殺。中國無疑在海

空陸及導彈等方面建立強大的軍事攻堅力量，惟亦很有需要建立好反飛彈系統基地，以保護國土

的安全，反制美國聯同其他國家在軍事上的圍堵封鎖！



＊建議在北京福建海南設類若薩德系統反擊來犯＊



要指出，中國面對美國的圍堵，不僅是經貿科技等許許多多層面，而是要以最新的「不同意

識形態」作「標示」，滅絕有中國特色的社會主義中國，以維持和強化美國寡頭主義的霸權。君

不見，美國總統拜登這個「陰毒王」推手弄出來的烏克蘭戰事，目的不僅是要滅絕俄羅斯及其總

統普京，實際是要終劍指中國。美國近年加緊在涉台的主權問題對中國作出挑釁，特別是明目張

膽和不負責任地支持「台獨」，其中重點是：（１）對台售武和頻頻派艦艇、戰機游戈台灣海峽

甚至南中國海，是為軍事上的挑戰；（２）有愈來愈多美國議員、官員等政客政棍訪台，更為政

治上的挑戰。

由是中國近年積極主動加強國防和軍隊建設，加快統一台灣的政策和相關工作，取得相當良

性的成果和效應，但有若干方面和事項很有需要提升，特別是在（一）國防與軍隊的建設，先進

的艦艇、戰機、導彈等戰鬥群，必須要勤加演練，才能夠發揮強大和實際的攻堅、防守戰鬥力，

衛國保民。

正因如此，中國就美國上一任眾議院院長佩洛西２０２２年８月鼠竄中國台灣，強化在台灣

海峽的軍事演練，尤其是以「遼寧號」、「福建號」、「山東號」為主的航母戰鬥群的演練，使

解放軍的實戰能力不斷提升，在台海的能打仗、打勝仗的力量明顯加強。中國的艦隊更成功地跨

越美國要遏制中國而自制的第一島鏈、第二島鏈的關島，甚至力逼第三島鏈的夏威夷，當然是不

斷的軍事躍進。

同樣重要的是（二）有攻，必須有防。美國不僅頻頻派出艦艇、戰機到中國南海、台灣海峽

，甚至在中國北部的領海、領空，進行種種的軍事挑釁、偵察，近期更加大在關島的軍事力量，

在南韓、日本等十分接近中國國家或地區部署建設的「薩德反飛彈系統ＴＨＡＡＤ」（「終端高

空防禦飛彈Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ｈｉｇｈ Ａｌｔｉｔｕｄｅ Ａｒｅａ Ｄｅｆｅｎｃｅ」英

文縮寫的簡稱），對中國有十分重大的軍事威脅，乃因（Ｉ）美國陸軍研發的一款採用動能擊殺

攔截短程和中程彈道發彈的末期防禦系統，主要用以攔截飛毛腿飛彈之類的戰術彈道飛彈。

和（ＩＩ）「薩德」的雷達探測範圍能達到２０００公里，故在南韓部署設署的「薩德反飛

彈系統」，也就遠遠地覆蓋中國東北。

相信中國已建設若干反「薩德」的相關設施，惟配套該是不甚完整的，故很有必要加快研發

大套有強大防守力的反飛彈系統，在北京、福建和海南落地，反制美軍。



＊趁反台獨強化艦艇戰機演練逼第三島鏈＊



至於（三）在反制美國軍事上圍堵封殺的政策和策略，中國亦很有需要改變，尤其是美國在

２０２３年２月４日把中國民用的用於氣象的飛艇，誤入美國蒙大拿洲而在美國海岸１４公里，

便迅告打下來，撈起，便趕快由美國中央情報局檢測，沒有與中國政府商議的空間和餘地，相當

霸道！但這亦給予中國對美國任何物體「入侵」的一個很好的「處理先例」，即中國可以就主權

而自作處理，不用問美方！

更重要的是（四）正如我指出的對美國政客政棍鼠竄中國台灣挺「台獨」，就可以採取美方

處理中國民用飛艇「入侵」方法而為之，即：要是美國新任眾議院議長麥卡錫果真竄訪中國台灣

，就等於飛艇問題，如布林肯所言之「侵犯主權和違反國際法」。

對付麥卡錫，中國的最正式做法，是（１）中華人民共和國是聯合國、中美３個聯合公報承

認的唯一一個中國，台灣是中國的一個部分，故麥卡錫要到中國台灣，就要向中華人民共和國申

請，獲准始能成行，否則會侵犯中國主權，違反國際法；和（２）要是美國政府的飛機甚至軍機

擅自進入台灣，當然是侵犯主權，對國際法當然是一個嚴重違反行為。中國要警告之，甚至如美

方一樣在未有核實前把亂入包括台灣在內的中國主權領土領空，作出軍事和外交的回應，保護主

權，維護國際法。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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