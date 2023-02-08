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08/02/2023 09:27

《中概異動》百勝高開近３％，上季少賺８９％，年度盈利跌５５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》百勝中國（０９９８７）現價升２﹒８％，報４８３﹒８元，該
股成交約７７５０股，涉資３６６萬元；呷哺呷哺（００５２０）無升跌，報７﹒５９元；海底
撈（０６８６２）無升跌，報１９﹒８４元；特海國際（０９６５８）無升跌，報１６﹒８元。
　　百勝中國公布截至２０２２年１２月底止第四季度未　經審核業績，該集團期內淨利潤
５３００萬美元按年下跌８８﹒８％，每股盈利０﹒１３元，擬派末期息０﹒１３元。該公司期
內收入２０﹒８８億美元跌８﹒９％，經營利潤４１００萬元急挫９３﹒５％。
　　該集團截至２０２２年１２月底止全年度收入９５﹒６９億元跌２﹒９％，經營利潤
６﹒２９億元跌５４﹒６％，淨利潤４﹒４２億元減少５５﹒４％，每股盈利１﹒０５元。
　　該公司解釋，去年第四季度由於中國新冠疫情的態勢和防控政策發生了重大變化，故１０月
和　１１月疫情從零星散發迅速發展為區域性暴發，導致相關防疫措施和封控管理進一步收緊。
在此期間，集團暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，並在１１月下旬達到
４３００家的峰值。去年１２月政府發布一系列新的疫情防控措施，對防疫政策進行重大調整，
其中包括取消大規模的核酸檢測、集中隔離和出行限制，由於全國感染病例激增，集團餐廳出現
人員短缺，導致１２月平均超過１３００家門店暫時停業或只提供有限的服務。
　　及後餐廳逐步恢復正常運營，以及今年春節假期較去年更早，又恰逢疫情防控措施的調整，
集團１月的銷售實現環比上升。較去年同期，今年春節假期總體門店同店銷售實現中個位數同比
增長，但仍低於２０１９年的水平。
　　百勝中國去年第四季度及全年度分別淨新增５３８家新店及１１５９家新店，目前預期
２０２３年度淨新增約１１００至１３００家新店，資本支出在７億至９億元之間。
　　現時，恒生指數報２１２８３，跌１４點或跌０﹒０７％，主板成交２２﹒３４億元。國企
指數報７２１９，跌１３點或跌０﹒１８％。恒生科技指數報４４９６，跌１９點或跌
０﹒４３％。
　　即月期指新報２１２９６，跌４３點，高水１２點。即月國指期貨報７２２１，跌２６點，
高水２點。即月科指期貨新報４４９３，跌３７點，低水４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百勝中國（０９９８７）　４８３﹒８元　　升２﹒８％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　７﹒５９元　　　　無升跌
　　海底撈（０６８６２）　　１９﹒８４元　　　　無升跌
　　特海國際（０９６５８）　　１６﹒８元　　　　無升跌
　　九毛九（０９９２２）　　　１９﹒２元　跌０﹒３１％
　　頤海國際（０１５７９）　２６﹒０５元　　　　無升跌
　　奈雪的茶（０２１５０）　　６﹒１８元　升０﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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