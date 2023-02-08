《中概異動》百勝高開近３％，上季少賺８９％，年度盈利跌５５％

《經濟通通訊社８日專訊》百勝中國（０９９８７）現價升２﹒８％，報４８３﹒８元，該

股成交約７７５０股，涉資３６６萬元；呷哺呷哺（００５２０）無升跌，報７﹒５９元；海底

撈（０６８６２）無升跌，報１９﹒８４元；特海國際（０９６５８）無升跌，報１６﹒８元。

百勝中國公布截至２０２２年１２月底止第四季度未 經審核業績，該集團期內淨利潤

５３００萬美元按年下跌８８﹒８％，每股盈利０﹒１３元，擬派末期息０﹒１３元。該公司期

內收入２０﹒８８億美元跌８﹒９％，經營利潤４１００萬元急挫９３﹒５％。

該集團截至２０２２年１２月底止全年度收入９５﹒６９億元跌２﹒９％，經營利潤

６﹒２９億元跌５４﹒６％，淨利潤４﹒４２億元減少５５﹒４％，每股盈利１﹒０５元。

該公司解釋，去年第四季度由於中國新冠疫情的態勢和防控政策發生了重大變化，故１０月

和 １１月疫情從零星散發迅速發展為區域性暴發，導致相關防疫措施和封控管理進一步收緊。

在此期間，集團暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，並在１１月下旬達到

４３００家的峰值。去年１２月政府發布一系列新的疫情防控措施，對防疫政策進行重大調整，

其中包括取消大規模的核酸檢測、集中隔離和出行限制，由於全國感染病例激增，集團餐廳出現

人員短缺，導致１２月平均超過１３００家門店暫時停業或只提供有限的服務。

及後餐廳逐步恢復正常運營，以及今年春節假期較去年更早，又恰逢疫情防控措施的調整，

集團１月的銷售實現環比上升。較去年同期，今年春節假期總體門店同店銷售實現中個位數同比

增長，但仍低於２０１９年的水平。

百勝中國去年第四季度及全年度分別淨新增５３８家新店及１１５９家新店，目前預期

２０２３年度淨新增約１１００至１３００家新店，資本支出在７億至９億元之間。

現時，恒生指數報２１２８３，跌１４點或跌０﹒０７％，主板成交２２﹒３４億元。國企

指數報７２１９，跌１３點或跌０﹒１８％。恒生科技指數報４４９６，跌１９點或跌

０﹒４３％。

即月期指新報２１２９６，跌４３點，高水１２點。即月國指期貨報７２２１，跌２６點，

高水２點。即月科指期貨新報４４９３，跌３７點，低水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百勝中國（０９９８７） ４８３﹒８元 升２﹒８％

呷哺呷哺（００５２０） ７﹒５９元 無升跌

海底撈（０６８６２） １９﹒８４元 無升跌

特海國際（０９６５８） １６﹒８元 無升跌

九毛九（０９９２２） １９﹒２元 跌０﹒３１％

頤海國際（０１５７９） ２６﹒０５元 無升跌

奈雪的茶（０２１５０） ６﹒１８元 升０﹒４９％

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（ｅｒ）

