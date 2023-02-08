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08/02/2023 09:38

《異動股》美團曾跌逾５％，抖音３月起全國提供外賣服務

　　《經濟通通訊社８日專訊》美團（０３６９０）曾跌逾５％低見１５４﹒１元，現價跌
３﹒７３％，報１５７﹒６元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１２﹒４９％。該股成交
約８２８萬股，涉資１２﹒９８億元。
　　內地媒體報道，抖音將於３月１日上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。同時
，字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營
高級經理等相關職位。
　　不過，對於上線外賣服務，抖音生活服務相關負責人回應，目前的「團購配送」項目仍在北
京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓
展試點城市，目前無具體時間表。
　　現時，恒生指數報２１３８８，升９０點或升０﹒４２％，主板成交８０﹒５５億元。國企
指數報７２５１，升１９點或升０﹒２７％。恒生科技指數報４５１２，跌３點或跌０﹒０８％

　　即月期指新報２１４３５，升９６點，高水４６點。即月國指期貨報７２７１，升２４點，
高水１９點。即月科指期貨新報４５２３，跌７點，高水１７點。
　　上證綜合指數報３２５３，升５點或升０﹒１７％，成交２２８﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９４８，升２１點或升０﹒１８％，成交５１０﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１５７﹒６０元　跌３﹒７３％
　　阿里（０９９８８）　　　１０４﹒３０元　跌０﹒４８％
　　騰訊（００７００）　　　３８４﹒００元　升１﹒０５％
　　京東集團（０９６１８）　２２４﹒４０元　升０﹒８１％
　　京東物流（０２６１８）　　１６﹒０８元　升１﹒０１％
　　順豐同城（０９６９９）　　１２﹒３６元　升０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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