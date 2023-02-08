《異動股》美團曾跌逾５％，抖音３月起全國提供外賣服務

《經濟通通訊社８日專訊》美團（０３６９０）曾跌逾５％低見１５４﹒１元，現價跌

３﹒７３％，報１５７﹒６元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１２﹒４９％。該股成交

約８２８萬股，涉資１２﹒９８億元。

內地媒體報道，抖音將於３月１日上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。同時

，字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營

高級經理等相關職位。

不過，對於上線外賣服務，抖音生活服務相關負責人回應，目前的「團購配送」項目仍在北

京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓

展試點城市，目前無具體時間表。

現時，恒生指數報２１３８８，升９０點或升０﹒４２％，主板成交８０﹒５５億元。國企

指數報７２５１，升１９點或升０﹒２７％。恒生科技指數報４５１２，跌３點或跌０﹒０８％

。

即月期指新報２１４３５，升９６點，高水４６點。即月國指期貨報７２７１，升２４點，

高水１９點。即月科指期貨新報４５２３，跌７點，高水１７點。

上證綜合指數報３２５３，升５點或升０﹒１７％，成交２２８﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１１９４８，升２１點或升０﹒１８％，成交５１０﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １５７﹒６０元 跌３﹒７３％

阿里（０９９８８） １０４﹒３０元 跌０﹒４８％

騰訊（００７００） ３８４﹒００元 升１﹒０５％

京東集團（０９６１８） ２２４﹒４０元 升０﹒８１％

京東物流（０２６１８） １６﹒０８元 升１﹒０１％

順豐同城（０９６９９） １２﹒３６元 升０﹒８２％

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（ｈｃ）

