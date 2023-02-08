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08/02/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流出３６﹒３６億元，買新東方在綫沽美團

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開１４點，報２１２８３點。最高升１４４點報
２１４４３點，最低跌１１９點報２１１７８點。恒指收報２１２８３點，跌１５點或
０﹒０７％。
　　北水全日淨流出３６﹒３６億元，上日淨流入１６５６﹒９２萬元。北水淨買入最多的個股
依次是新東方在綫（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）；
淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、恒生中國企業（０２８２８）

　　主板成交１１５６﹒０１億元增加１１﹒４％。其中港股通成交３６６﹒７億元，佔總成交
３１﹒７％。
　
＊抖音擬開拓全國外賣服務＊
　
　　內地媒體報道，抖音將於３月１日上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測。同時
，字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營
高級經理等相關職位。
　　不過，對於上線外賣服務，抖音生活服務相關負責人回應，目前的「團購配送」項目仍在北
京、上海、成都試點當中，近期已開放該三城的商家自助入駐。後續將視試點情況，考慮逐步拓
展試點城市，目前無具體時間表。
　　新東方在綫升３﹒８８％報５７﹒５元，北水淨買入３﹒１億元；藥明生物升１﹒１６％報
６５﹒２元，北水淨買入２﹒４億元；中國海洋石油升１﹒４％報１１﹒５６元，北水淨買入
２﹒１億元。
　　美團跌６﹒４８％報１５３﹒１元，北水淨賣出２５﹒８億元；快手跌６﹒１６％報
６２﹒５元，北水淨賣出４﹒７億元；恒生中國企業跌０﹒８２％報７２﹒５元，北水淨賣出
３﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　３﹒１０
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒４４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒０８
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　　１﹒１８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　０﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　－２５﹒８２
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－４﹒７０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－３﹒２９
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－２﹒８３
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－２﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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