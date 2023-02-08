《美元走勢－羅明立》歐元在１﹒０６８０附近應有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３１﹒２６ １３１﹒３８ １３０﹒７３

歐元╱美元 １﹒０７３３ １﹒０７３６ １﹒０７２３

英鎊╱美元 １﹒２０４５ １﹒２０６２ １﹒２０４０

美元╱瑞郎 ０﹒９２１６ ０﹒９２２３ ０﹒９２１１

美元╱港元 ７﹒８４８８ ７﹒８４９１ ７﹒８４７６

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《美元走勢》星期二（７日）環球市場未有太多重要數據公布，美國１２月貿易赤字擴大至

６７４億美元，但少於預期。美聯儲局主席鮑威爾指，強勁的就業報告將使局方需要相當長的時

間將通脹推回２％的目標附近，並需要進一步提高利率，但仍然預期通脹在今年將大幅回落。而

明尼亞波利斯聯邦儲備銀行主席卡什卡利則重申其１月時的看法，認為聯邦基金利率需提高到至

少５﹒４％，以抑制高通脹。市場認為鮑威爾的言論未如預期強硬，美匯指數升至１０４關口前

回落。

歐元跌穿５０天線的１﹒０６９０後略為反彈，歐洲經濟前景仍然令人憂慮，但央行官員繼

續強調通脹風險，未來加息步伐將維持，歐元在１﹒０６８０附近應有支持，可小注博反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７１０ １﹒０８５０ １﹒０６６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６９８０ ０﹒６８８０ ０﹒７０１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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