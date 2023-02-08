立法會工務小組通過簡約公屋撥款，何永賢指將如期歸還啟德用地

《經濟通通訊社８日專訊》立法會工務小組以３４票贊成，１票棄權，無人反對，通過支持

簡約公屋首輪撥款１４９億元，涉及啟德、牛頭角等４個項目，並建議在財委會進一步討論。房

屋局局長何永賢承諾，在２年興建及５年使用期後，會將啟德用地還原原有商業用途，九龍東第

二核心商業區發展目標不變，但她指政府亦會考慮公屋供應等情況，再考慮有無地塊需要延長使

用年期。

她又表示，政府在推進項目期間，會繼續與區議會及居民溝通，強調會因應不同地段需要提

供不同配套，例如小欖地段交通需要較高，會額外預留位置提供巴士服務，其他地區亦會按需要

，提供就業、家庭支援及社區設施。政府為確保入住率，亦會在不同平台發放簡約公屋資訊，招

租會盡早安排。

多名議員都表態支持興建簡約公屋，不過仍有持不同意見。當中，九龍中議員楊永杰表示，

啟德居民仍不相信政府表示建造連使用，只需佔用世運道用地７年，又質疑政府考慮當區交通需

要時，未有計及未來新落成屋苑及過渡性房屋。

自由黨議員李鎮強要求政府再研究節省開支方式，包括在日後北部都會區發展，重用組裝合

成單位，並研究引入內地勞工及內地標準製造組裝合成單位，進一步減少開支。（ｂｉ）

