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08/02/2023 11:35

【地皮截標】港鐵小蠔灣第一期暫收２份標書，長實獨資入標

　　《經濟通通訊社８日專訊》港鐵（０００６６）小蠔灣車廠項目第一期今午２時截標，截至
早上１１時３０分，暫收２份標書，獨資參與包括長實（０１１１３）；及１家不知名發展商。
　　綜合市場估算，該地皮估值約３９億元至６５億元，每呎樓面地價約３０００元至５０００
元，毗鄰預計２０３０年啟用的東涌線小蠔灣站。項目住宅樓面面積上限約１２４﹒５４萬方呎
，另有約６﹒７４萬方呎商場樓面，共計總樓面約１３１﹒２７萬方呎，住宅單位則提供約
１２００伙至１９００伙，同樣料於２０３０年入伙。
　　另據報道引述消息人士指，港鐵是次「一筆過」就整個小蠔灣項目補地價，故此不設補地價
條款，但發展商須提供一筆過１２億元費用，以及負責興建平台、商場、車站設施及部份車廠等
；發展商亦須就分紅比例提交建議，有別於以往早在招標條款訂明佔比。整個小蠔灣項目共分４
期發展，獲命名為「小蠔灣Ｏｙｓｔｅｒ　Ｂａｙ」，涉逾２萬伙公、私營單位。
　　該項目第一期於去年１２月截收發展意向書，當時共收到３３份意向書，包括長實、新地
（０００１６）、信置（０００８３）、恒地（０００１２）、恒隆地產（００１０１）、太古
地產（０１９７２）等。（ｒｈ）
　
　
　

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