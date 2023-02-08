【預算前瞻】議員關注預算案會否再派消費券，陳浩濂稱須通盤考慮

《經濟通通訊社８日專訊》多名立法會議員關注，政府會否在新一份財政預算案中推出紓困

措施，以及再次發放消費券。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，明白市民對紓困措施有不

同期望，但面對財赤、經濟環境不利及有限財政資源，政府必須恪守審慎理財、量入為出、應使

則使的原則，政府會作通盤考慮。

至於消費券計劃方面，陳浩濂指，由於涉及公帑較多，政府需要審慎及作通盤考慮，包括社

會民生、經濟情況及公共財政等。政府正就財預算案作諮詢，現階段不宜回應，但財政司司長會

考慮不同意見，在本月２２日於預算案宣布。



＊未必適宜一刀切取消紓緩措施＊



陳浩濂又指出，本港與內地全面通關，為經濟帶來動力，但即使今年本港經濟預料比去年好

，但要關注復甦的力度及速度，不同階層打工仔對復甦的「體感溫度」亦有落差，因此他認為，

未必適宜一刀切取消紓緩措施，政府在考慮不同措施時，會盡量緩減對弱勢社群的影響。

另外，有議員關注電費過高的問題，他認為兩電應肩負社會責任，與市民共度時艱，同時政

府會繼續按管制計劃協議嚴格審核兩電的資本開支，並繼續探討以多項措施穩定電價，包括發展

多元能源組合、加強與鄰近地域合作，輸入零碳能源，亦會在協議制度下，研究長遠引入競爭，

以壓低電費水平。（ｂｉ）

