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08/02/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１２７４點，升１５點，低水１０點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２８１點，升２２點，低水３點
，最新報２１２７４點，升１５點，低水１０點，合約成交１７２張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７１９２點，升３點，高水３點，最新報７１９３點，升４
點，高水４點，合約成交２０３張。

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