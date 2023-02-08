《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２８１點，升２２點，低水３點
，最新報２１２７４點，升１５點，低水１０點，合約成交１７２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１９２點，升３點，高水３點，最新報７１９３點，升４
點，高水４點，合約成交２０３張。
08/02/2023 17:20
【夜期時段】即月期指最新報２１２７４點，升１５點，低水１０點
《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２８１點，升２２點，低水３點
，最新報２１２７４點，升１５點，低水１０點，合約成交１７２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１９２點，升３點，高水３點，最新報７１９３點，升４
點，高水４點，合約成交２０３張。
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