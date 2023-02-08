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08/02/2023 15:39

外派僱員宜居城市排名香港急跌１５位至９２位，新加坡續居首位

　　《經濟通通訊社８日專訊》人力資源顧問機構ＥＣＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ公布
２０２２年度外派僱員宜居城市排行榜，受疫情防控措施及政治環境影響，香港全球排名較去年
急跌１５位，至第９２位，而新加坡續為全球最適宜外派僱員居住的城市。
　　香港的排名亦落後於大多數主要城市，例如台北、東京、悉尼、倫敦、溫哥華及三藩市，這
些均為許多香港居民在２０２２年選擇移居的地點。
　　新加坡繼續成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點。當地的新冠防疫限制比亞洲其他主要
地區更早解除，令新加坡在排名中繼續穩奪榜首。
　　ＥＣＡ　Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌ亞洲區域總監關禮廉表示，受持續的隔離措施、休閒娛
樂活動限制，以及其他社交距離措施等影響，香港相比其他地區而言處於一個較弱的位置。此外
，較早前香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令其排名有所下降。
　
＊上海排名下跌１１位至１２８位，大連排名下跌１４位跌幅最大＊
　
　　除了香港排名下跌外，內地城市的排名亦同樣受挫。受大規模的新冠疫情防控限制及封城措
施的影響，中國內地所有城市的排名均有所下降。儘管上海於排名中下跌了１１位至第１２８位
，但仍然為排名最高的內地城市。而大連則是排名跌幅最大的內地城市，下降了１４位至第
１６１位。
　　關禮廉表示，中國內地所有城市的排名均有所下降，原因是中國在２０２２年間一直維持清
零政策，而上海的名次下跌充分反映該政策的影響。上海在２０２２年間受長期封鎖，對其宜居
程度造成重大影響。（ｂｉ）

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