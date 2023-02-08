《新股上市》傳國台酒業最快今年來港上市，籌５億美元

《經濟通通訊社８日專訊》外電引述知情人士透露，貴州國台酒業集團考慮在香港進行首次

公開募股（ＩＰＯ），籌資規模可能超過５億美元（約３９億港元）。

知情人士稱，國台酒業在與顧問商議潛在ＩＰＯ事宜，最早可能會在今年上市。有關上市事

項還處於初期階段，發行規模和時間等細節可能會有變化。（ｂｉ）

