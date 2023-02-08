【地皮截標】港鐵（０００６６）：小蠔灣第一期共收３份標書

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵（０００６６）宣布，小蠔灣車廠項目第一期共收到３份標

書，將詳細考慮所收到的標書文件，稍後公布招標結果。據現場所見，獨資參與包括長實

（０１１１３）及會德豐地產；及１家不知名發展商。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，鑑於項目屬於新發展區，而集團在日出康城亦有

發展經驗，看好小蠔灣項目未來發展潛力，又指出價已考慮各項因素。對於近期發展商投地時出

價較低，亦有地皮接連流標，他認為這反映目前市況。

綜合市場估算，該地皮估值約３９億元至６５億元，每呎樓面地價約３０００元至５０００

元，毗鄰預計２０３０年啟用的東涌線小蠔灣站。項目住宅樓面面積上限約１２４﹒５４萬方呎

，另有約６﹒７４萬方呎商場樓面，共計總樓面約１３１﹒２７萬方呎，住宅單位則提供約

１２００伙至１９００伙，同樣料於２０３０年入伙。

另據報道引述消息人士指，港鐵是次「一筆過」就整個小蠔灣項目補地價，故此不設補地價

條款，但發展商須提供一筆過１２億元費用，以及負責興建平台、商場、車站設施及部份車廠等

；發展商亦須就分紅比例提交建議，有別於以往早在招標條款訂明佔比。整個小蠔灣項目共分４

期發展，獲命名為「小蠔灣Ｏｙｓｔｅｒ Ｂａｙ」，涉逾２萬伙公、私營單位。

該項目第一期於去年１２月截收發展意向書，當時共收到３３份意向書，包括長實、新地

（０００１６）、信置（０００８３）、恒地（０００１２）、恒隆地產（００１０１）、太古

地產（０１９７２）等。而據今日截標現場所見，收３份標書，獨資參與包括長實及會德豐地產

；及１家不知名發展商。（ｒｈ）

