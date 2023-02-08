【地皮截標】美聯：港鐵小蠔灣第一期招標符預期，估值５２﹒５億

《經濟通通訊社８日專訊》美聯測量師行董事林子彬表示，對於港鐵（０００６６）小蠔灣

車廠上蓋第一期項目截標並接獲３份標書，入標數量及反應亦合符市場預期。

他指出，項目第一期發展規模頗大，而全個計劃合共分４個階段發展，相當於日出康城最初

階段發展，基於投資額龐大，故入標參與以大型發展商及財團為主，若按每方呎樓面地價約

４０００元計，地皮估值約５２﹒５１億元。



＊投資額龐大，入標以大型發展商及財團為主＊



林子彬指出，小蠔灣第一期位置較偏遠，但日後毗鄰將興建港鐵東涌線小蠔灣站，交通配套

將為項目其中的賣點。是次項目可提供約１９００伙，料將提供多元化單位，估計主要包括１、

２房的中小型單位，另設有約６﹒７４萬平方呎商場樓面。

不過，值得留意的是鐵路項目中標發展商，需要負責一系列的工程平整，涉及部分車站工程

，及較繁複的施工，將會增加項目發展成本及投資風險，而總投資額龐大，故是次入標亦以大型

發展商及財團為主。



＊第一期居民料歷「開荒」階段，發展商分紅比例等將較審慎＊



林子彬重申，小蠔灣整個項目發展規模大，料成日後本港的供應重點區域，而且是次推出的

一期項目有商場配套，長遠亦具交通優勢，惟預計鐵路站２０３０年才啟用，故居民在項目落成

後首數年，未必可享有鐵路站便利。鑑於第一期屬該發展區首個項目，為「開荒」階段，故料參

與的發展商入標及分紅比例等將會較為審慎。（ｒｈ）

