【國際要聞】土耳其證交所暫停交易，２４年來首次

《經濟通通訊社８日專訊》土耳其股市在當地星期三早上兩次觸發熔斷機制，伊斯坦布爾證
交所在早上１１時宣布暫停交易，為２４年來首次。停市的包括股票市場和衍生品市場中的單一
股票及指數期貨、期權合約，目前未清楚何時會恢復交易。（ｂｎ）
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