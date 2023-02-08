【國際要聞】土耳其證交所暫停交易，２４年來首次

《經濟通通訊社８日專訊》土耳其股市在當地星期三早上兩次觸發熔斷機制，伊斯坦布爾證

交所在早上１１時宣布暫停交易，為２４年來首次。停市的包括股票市場和衍生品市場中的單一

股票及指數期貨、期權合約，目前未清楚何時會恢復交易。（ｂｎ）

