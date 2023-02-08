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即市新聞

08/02/2023 16:07

《小傳日記》ＡＩ概念炒又炒，知乎可能會大搞？

　　《小傳日記》近日「孖屐」講ＡＩ概念股講到興高采烈，百度（０９８８８）講完會整「文
心一言」嘅ＡＩ聊天機械人之後，好多隻概念股都跟住一齊炒，知乎（０２３９０）就係其中之
一。
　　知乎舊年第三季季績顯示，知乎社區內嘅內容量已累計超過５﹒７９億條，問答量累計超過
４﹒８２億條，加埋大量用戶點讚投票數據，非常適合用喺開發ＡＩＧＣ嘅大模型。
　　今次ＡＩ概念股熱炒，主要因為ＣｈａｔＧＰＴ嘅出現，建立喺龐大數據量嘅訓練基礎上，
然後通過引入「手動標註數據」同「強化學習」嚟調整預訓練語言模型，從而大幅提升回答信息
嘅準確性。神州主流機構認為，知乎憑藉多年對高質量內容嘅深耕細作，喺數據積累方面擁有天
然優勢，喺ＡＩ嘅發展相信會幾成功。
　　科技愈嚟愈進步，ＡＩ發展都係大勢所趨。ＣｈａｔＧＰＴ喺舊年１１月正式發布，短短幾
個月已經風靡全球，難怪其他有相關技術嘅公司想大搞。知乎無疑有唔錯嘅根基，有龐大嘅用戶
需求，公司亦有充足嘅供應，前景唔錯。不過，依家炒嘅都係憧憬，無咩實際嘅產品出到嚟。知
乎如果想大搞ＡＩ聊天機械人，都要睇下技術能唔能夠跟得上ＣｈａｔＧＰＴ。
　　今日知乎股價曾經急升超過５０％，一日內升咗咁多，依家就真係買唔過喇，唔係話公司前
景唔好，只係呢鋪升勢嘅炒作味極濃，利好消息炒到咁上下，可能會有大幅回調。既然係咁，倒
不如等佢落番２７銀樓下再買喇，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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