《小傳日記》ＡＩ概念炒又炒，知乎可能會大搞？

《小傳日記》近日「孖屐」講ＡＩ概念股講到興高采烈，百度（０９８８８）講完會整「文

心一言」嘅ＡＩ聊天機械人之後，好多隻概念股都跟住一齊炒，知乎（０２３９０）就係其中之

一。

知乎舊年第三季季績顯示，知乎社區內嘅內容量已累計超過５﹒７９億條，問答量累計超過

４﹒８２億條，加埋大量用戶點讚投票數據，非常適合用喺開發ＡＩＧＣ嘅大模型。

今次ＡＩ概念股熱炒，主要因為ＣｈａｔＧＰＴ嘅出現，建立喺龐大數據量嘅訓練基礎上，

然後通過引入「手動標註數據」同「強化學習」嚟調整預訓練語言模型，從而大幅提升回答信息

嘅準確性。神州主流機構認為，知乎憑藉多年對高質量內容嘅深耕細作，喺數據積累方面擁有天

然優勢，喺ＡＩ嘅發展相信會幾成功。

科技愈嚟愈進步，ＡＩ發展都係大勢所趨。ＣｈａｔＧＰＴ喺舊年１１月正式發布，短短幾

個月已經風靡全球，難怪其他有相關技術嘅公司想大搞。知乎無疑有唔錯嘅根基，有龐大嘅用戶

需求，公司亦有充足嘅供應，前景唔錯。不過，依家炒嘅都係憧憬，無咩實際嘅產品出到嚟。知

乎如果想大搞ＡＩ聊天機械人，都要睇下技術能唔能夠跟得上ＣｈａｔＧＰＴ。

今日知乎股價曾經急升超過５０％，一日內升咗咁多，依家就真係買唔過喇，唔係話公司前

景唔好，只係呢鋪升勢嘅炒作味極濃，利好消息炒到咁上下，可能會有大幅回調。既然係咁，倒

不如等佢落番２７銀樓下再買喇，請請！



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