《真知灼見－溫灼培》從日央行新行長看日圓

《真知灼見》市場傳言，候任日本央行行長將很大機會是雨宮正佳。據了解，他是現任央行

行長黑田東彥的副手，過去不少大型刺激計劃他均有參與制定。所以市場視他為寬鬆貨幣政策派

的人物，很大機會將繼續走黑田的寬鬆路線。不過不論最終是雨宮上台與否，日央行的繼任人在

貨幣政策上將再難完全走黑田的舊路！



＊大環境已變政策路線也需變＊



首先，大環境上限制了繼任人的貨幣政策路線。在大部分黑田執掌央行行長期間，日本均面

對著通縮環境，就是稍有出現通脹，幅度也極低且維持的日子往往很短。現在日本年通脹率已高

達４０年高位４％，且升勢尚未見扭轉情況。再者，黑田已奉行了１０年超寬鬆貨幣政策，但日

本經濟仍是一沉不起，相信也是時候改變政策方向。當然話說回來，日本政府的債務佔其ＧＤＰ

比例高達２５０％以上，日央行又確難作出加息，否則日本政府就支付息率也將倍感吃力。但相

信也能在其他方面略把貨幣政策收緊，如擴闊日本１０年債息波幅範圍等。



＊不得不防小幅加息可能＊



還有一點不得不防，周二（７日）日本公布１２月工資按年增長４﹒８％，是自１９９７年

以來最大增幅。倘扣除通脹，工資按年仍有０﹒１％增長。工資升有助增加日本政府稅收改善政

府龐大債務問題，從而給予日央行往後更大空間收緊貨幣政策。如日央行往後一旦有機會作出小

幅加息，對日圓帶來的刺激料將巨大，但對環球股市將帶來震盪，因向以便宜的日圓資金將不再

便宜。



＊左右日圓重點還看美息是否見頂＊



假使下任日央行行長走的貨幣政策路線不再極度寬鬆，稍作微調，這樣料將可為日圓的上升

締造良好環境。當然，左右日圓方向，重點始終要看美國息率變化。待美國加息周期結束，相信

才是日圓真正上升之時。技術上料日圓１３５兌１美元具一定支持，日圓前景看好。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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