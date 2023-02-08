【通關復常】分析：中國出境旅遊復甦，將為全球經濟帶來積極效應

《環富通基金頻道８日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表研究報告指，亞洲復甦的最後一塊拼圖也正在補齊。中國

作為全球最大的國際旅遊消費國，雖然仍處於開放後的恢復階段，但最終會回到全球旅遊業的領

先地位。疫情爆發前，中國遊客的消費份額已經從２０１０年的８％上升到２０１９年的１６％

，成為全球旅遊業不可或缺的重要部分。因此，中國的復甦動態和外溢效應對於亞洲和全球來說

都是值得關注的，對於高度依賴旅遊業的經濟體來說更是如此。



＊亞洲將獲６４％新增旅遊消費，香港澳門受益最大＊



從全球來看，美國是最大的國際旅遊目的地，其次是西班牙和法國。亞洲經濟體中，澳洲、

日本和泰國是旅遊收入最高的國家。中國遊客在這些市場中的比例則各不相同。根據估算，中國

出境旅遊完全恢復正常後，全球每年的旅遊消費將增加１６００億美元。亞洲將會獲得其中的

６４％，即１０３０億美元，約佔亞洲ＧＤＰ的０﹒６５％。北美和歐洲將分別獲得３４０億美

元和２１０億美元，僅分別佔ＧＤＰ的０﹒１３％和０﹒０９％。

從國家或地區層面來看，即使美國獲得的旅遊收入最多，對其經濟的影響也微乎其微。對於

西班牙和法國等歐洲傳統旅遊大國來說，遊客來源廣泛，中國遊客復甦帶來的收入僅佔ＧＤＰ的

０﹒２％左右。考慮實際收入及對相關市場的重要性後，香港為真正受益者及將迎來２２０億美

元的旅遊收入，約為ＧＤＰ的５﹒９％。就亞洲其他地區而言，澳洲、日本和泰國分別能夠吸引

１５０億美元的旅遊收入，對經濟影響相對最明顯的是泰國，約為ＧＤＰ的３％。如果僅從

ＧＤＰ佔比看來，中國遊客復甦為澳門帶來的增幅最大，達到ＧＤＰ的１５％。



＊中國或限制相關資金外流，惟遲早可惠及全球＊



亞洲航空、酒店、鐵路和旅遊消費將會從較低的基數上獲得明顯的增長勢頭。此前亞洲的重

新開放進程落後於全球，這個差距為亞洲提供了追趕的空間和周期性的收入反彈機會。從結構性

角度看，無論疫情如何，亞洲對於全球經濟發展的重要性都只增無減。

因此，中國出境旅遊消費恢復對於許多依賴旅遊業的經濟體和行業都是有積極意義的，對亞

洲經濟體的影響更加明顯。下行風險可能在於，考慮到國內經濟增長和消費的壓力，中國可能會

通過行政措施謹慎管理與旅遊相關的資金外流。不過，中國出境遊的積極效應再次惠及全球只是

時間問題。（ｗａ）

