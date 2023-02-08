《經濟通通訊社８日專訊》富力地產（０２７７７）擬發生拖欠稅款情況。據內媒引述據企
查查ＡＰＰ數據，近日廣州富力地產股份有限公司新增欠稅公告，當前新發生的欠稅金額約
１１７４﹒２萬元（人民幣．下同），欠稅餘額１７５３﹒３萬元，欠稅稅種包括土地增值稅、
城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、增值稅、房產稅等。
據企查查顯示，廣州富力地產成立於１９９４年８月，法定代表人為李思廉，註冊資本
３７﹒５億元，經營範圍含房地產開發經營；房地產諮詢服務；場地租賃等。（ｈｌ）
08/02/2023 09:09
【內房困局】富力地產（０２７７７）據報欠稅逾千萬人幣
《經濟通通訊社８日專訊》富力地產（０２７７７）擬發生拖欠稅款情況。據內媒引述據企
查查ＡＰＰ數據，近日廣州富力地產股份有限公司新增欠稅公告，當前新發生的欠稅金額約
１１７４﹒２萬元（人民幣．下同），欠稅餘額１７５３﹒３萬元，欠稅稅種包括土地增值稅、
城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、增值稅、房產稅等。
據企查查顯示，廣州富力地產成立於１９９４年８月，法定代表人為李思廉，註冊資本
３７﹒５億元，經營範圍含房地產開發經營；房地產諮詢服務；場地租賃等。（ｈｌ）
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