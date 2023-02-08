《嬈望大中華－彭藹嬈》中國經濟復甦仍待觀望

《嬈望大中華》根據國家稅務局最新數據，２０２３年農曆新年假期零售額較２０１９年同

比增１２﹒４％，其中大部分來自旅遊業，如旅行社服務等。此外，電影票房較２０１９年疫前

水平增１４％。酒店營業額較２０２２年增２０％。數據反映內地消費者更傾向離家較近的短程

旅行而非國內的長途旅行。

目前內地消費復蘇步伐並不均衡。雖然奢侈品店已出現排隊購物現象，但因工資增長存在不

確定性，一般消費群體即使今年農曆新年假期花費較去年多，仍然保持謹慎。因外部需求疲軟，

該不確定性在從事製造業相關的消費群體中尤其明顯。富裕階層的消費能力與工作保障關聯較弱

，他們可大致恢復疫前的消費模式，而且不僅會在國內消費，也將率先前往海外購買奢侈品。

１月一般消費者及富裕階層消費增長強勁的原因是防疫措施取消且適逢農曆新年假期。強勁

增長在２月保持的機會較低，預期２月的消費增長或趨平穩，並於３月再次回升。筆者預計消費

將在２０２３年下半年完全恢復至疫前水平。



＊製造業表現或不及零售樂觀＊



今年工業生產或不及消費增長強勁。原因之一是內地出口訂單高峰通常在９月至１１月之間

，大部分現有訂單已經完成。此外，歐美出口市場日趨疲弱，復活節訂單或較２０２２年少。而

暑假的訂單可能會在假期前下單，因歐美零售商可能需要更多時間衡量市場需求。總括而言，外

部需求疲弱是今年工業生產的主要風險。預計全年運輸和物流將保持順暢，供應鏈中斷風險低。

除此之外，中國和美國及其盟國之間的科技戰白熱化或帶來更大風險，影響更廣泛的科技產

品，並對部分企業獲得原部件及產品造成影響。雖然目前將此認定為供應鏈中斷仍言之尚早，但

風險正在上升。



＊房地產系統性風險不再＊



隨著人民銀行向內房注入流動性，負債房地產開發商出現危機的可能性已大幅下降，不再是

系統性風險。筆者預計央行將拓寬開發商融資渠道，市場將對不同開發商的信用風險進行評估。

２０２３年房地產建造活動應逐步恢復。

地方政府將增長列為首要任務，基建活動亦將受惠。基建項目包括「軟基建」，如技術開發

，以及較大可能為省際交通項目的「硬基建」。這下項目都可透過地方政府的金融工具或央行的

再貸款計劃進行融資。

因經濟復蘇勢頭良好，筆者預計央行今年不會進一步下調利率或存款準備金率。央行或將專

注於再貸款計劃，為科技、ＥＳＧ和農業等特定行業注入額外流動性。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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