《投資原理－陳榮達》非必需性消費品及家具行業有望迎復甦

《投資原理》中國政府自去年１１月起放寬防疫限制，國內經濟開始擺脫低谷，近期公布的

多項經濟數據出現回暖跡象，１月份非製造業及財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）均明顯上

升，重回擴張區域，企業樂觀度亦升至近１２年新高。隨著房地產行業已脫離最低迷的時期，為

提振國內的消費信心，政府將會持續在房地產及內需領域推出更多支持措施，在低基數效應下，

非必需性消費品及家具行業有望率先迎來復甦。



＊財新ＰＭＩ重回擴張區域＊



國內防疫措施突然放鬆，雖造成新增確診個案急劇上升，但只是暫時性現象，中國疾病控制

中心早前宣布，疫情自去年１２月下旬到達高峰後不斷下降。同時，一月份經濟數據開始反彈，

財新１月中國服務業ＰＭＩ反彈至５２﹒９，為五個月以來首次重返擴張區間，企業整體樂觀度

亦升至近１２年來新高，意味疫情對中國經濟的衝擊已成過去。自動態清零政策取消後，國內旅

遊收入於農曆新年期間明顯復甦，按年增加３０％至３７５８億元人民幣，恢復疫情前的水平約

７３％，境內旅遊人次達３﹒０８億，反映國內消費市場復甦進度理想。

惠譽此前發表報告指，根據增值稅數據計算，農曆新年期間消費相關行業收入按年增逾

１２％，較２０１９年的水平高出１２﹒４％。在旅遊相關消費帶動下，服務收入按年增

１３﹒５％，相對商品消費按年增長１０％。為推動經濟運行全面好轉，國家正密集出台政策擴

大內需，例如，國務院於去年底發布《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》，國

家主席習近平早前發表重要講話，指出要落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，

建立和完善擴大居民消費的長效機制，相信年內會推出更多提振消費的措施。



＊房地產行業已度過最低迷時期＊



政府亦透過多個渠道提升居民收入，例如，加速城鎮化、共同富裕及改善養老服務等，多措

並舉下長遠可為國內消費升級帶來核心動力，消費增速有望加快。消費行業中，鑑於疫情高峰期

已過，長期受壓抑的消費需求將會得到釋放，加上低基數效應，非必需性消費品行業的反彈幅度

應會較大。最重要的一點是，中國政府亦出台多項措施以支持陷入低迷的房地產市場，相關市場

的中期需求或能出現反彈。鑑於房地產行業對恢復消費信心相當重要，政府具有強烈意願以確保

該行業錄得溫和增長。

眼下國內房地產行業已度過最低迷的時期，部分房地產發展商更回歸市場發債集資，明顯有

利市場往後的發展，家具消費行業亦值得投資者留意。縱使房地產銷售復甦未算相當明顯，預期

政府會進一步推出更多寬鬆措施支持房地產復甦。再者，原材料價格已由高位回落不少，過去兩

三年更有不少中低端家具企業遭到淘汰，龍頭家具企業的核心競爭力更加穩固，相關行業的基本

面及估值的潛在收復空間相對龐大。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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