恒指全日低收１５點，抖音或推外賣服務，美團收插６﹒５％

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數向上，港股下跌，恒生指數全日收報

２１２８３，跌１５點或０﹒０７％，主板成交１１５６﹒０１億元。恒生中國企業指數報

７１８９，跌４２點或０﹒５９％。恒生科技指數報４４３１，跌８４點或１﹒８８％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；內地媒體報道，抖音將於３月１日在內地推出外賣服務，目前已在北京、上海

、成都做內部測試。抖音相關負責人回應表示，仍然在試點當中，目前未有具體推出時間表。

消息一出，拖累美團股價急插，收跌６﹒４８％，報１５３﹒１元，該股成交約１﹒０６億

股，涉資１６１﹒８０億元，盤中高見１５９元，最低見１４８﹒３元；騰訊控股收報

３８２﹒２元，升２﹒２元或０﹒５８％，成交６６﹒０２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０３﹒５元，跌１﹒３元或１﹒２４％，成交４０﹒６５億元。國指三大成交股份依次為美團

、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。

阿里健康（００２４１）跌３﹒６３％，收報６﹒１１元；百度（０９８８８）跌

３﹒１４％，收報１５７﹒４元；小米（０１８１０）跌２﹒９６％，收報１２﹒４６元。

另外，聯想集團（００９９２）逆市收升３﹒６２％，報６﹒５８元，該股成交約８３５７

萬股，涉資５﹒５０億元，盤中高見６﹒６７元，最低見６﹒３２元；申洲國際（０２３１３）

升２﹒７６％，收報９８﹒７元。（ｋｙ）

