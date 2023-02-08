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08/02/2023 16:16

恒指全日低收１５點，抖音或推外賣服務，美團收插６﹒５％

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數向上，港股下跌，恒生指數全日收報
２１２８３，跌１５點或０﹒０７％，主板成交１１５６﹒０１億元。恒生中國企業指數報
７１８９，跌４２點或０﹒５９％。恒生科技指數報４４３１，跌８４點或１﹒８８％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；內地媒體報道，抖音將於３月１日在內地推出外賣服務，目前已在北京、上海
、成都做內部測試。抖音相關負責人回應表示，仍然在試點當中，目前未有具體推出時間表。
　　消息一出，拖累美團股價急插，收跌６﹒４８％，報１５３﹒１元，該股成交約１﹒０６億
股，涉資１６１﹒８０億元，盤中高見１５９元，最低見１４８﹒３元；騰訊控股收報
３８２﹒２元，升２﹒２元或０﹒５８％，成交６６﹒０２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０３﹒５元，跌１﹒３元或１﹒２４％，成交４０﹒６５億元。國指三大成交股份依次為美團
、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
　　阿里健康（００２４１）跌３﹒６３％，收報６﹒１１元；百度（０９８８８）跌
３﹒１４％，收報１５７﹒４元；小米（０１８１０）跌２﹒９６％，收報１２﹒４６元。
　　另外，聯想集團（００９９２）逆市收升３﹒６２％，報６﹒５８元，該股成交約８３５７
萬股，涉資５﹒５０億元，盤中高見６﹒６７元，最低見６﹒３２元；申洲國際（０２３１３）
升２﹒７６％，收報９８﹒７元。（ｋｙ）

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