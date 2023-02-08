《股語有云－古添力》華潤醫藥實力雄厚，中長線目標１２銀

《股語有云》華潤醫藥（０３３２０）控股股東為國有企業的中國華潤總公司。截至
２０２２年６月底止半年度業績，華潤醫藥股東應佔溢利增逾２４％至３０﹒２５億元；整體毛
利增加１３﹒６％至１９８﹒３２億元，毛利率上升０﹒５個百分點至１５﹒８％；營業額增長
近１０％至１２５７﹒１６億元。
業務方面，佔總營業額逾８０％的分銷業務，營業額增８﹒３％至１０１５﹒５９億元，分
部溢利增長逾１１％至４３億元；集團醫藥分銷網絡已覆蓋至全國２８個省份，客戶達１２萬家
，其中包括二、三級醫院９０００間，基層醫療機構客戶近６萬家。
佔總營業額１６％的製造業務，營業額增１７﹒４％至２００﹒５３億元，分部溢利增長
２１﹒３％至６３﹒７２億元。於２０２２年６月３０日，集團之銀行結餘及現金為
１８３﹒９５億元，借款總額６３７﹒６７億元，淨負債比率６０﹒９％。
＊國民注重健康，保健品料受惠＊
華潤醫藥主要於內地以「三九」（又稱９９９）、「雙鶴」、「賽科」、「紫竹」、「東阿
阿膠」及「天和」等商標從事研發、製造、分銷及零售醫藥與其他營養保健品。
經歷三年新冠防控後，內地近期放寬防疫措施，唔少祖國同胞感染及康復後，相信會更加注
重健康，對華潤醫藥的保健品來說，肯定屬利好消息。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示
，過去５天有逾２４００萬元淨流出華潤醫藥，過去一個月有逾８５００萬元淨流出，過去三個
月有逾１３００萬元淨流出。
根據上述數據，華潤醫藥並唔符合添力嘅揀股原則，但凡事總有例外。睇返技術走勢，日線
圖顯示，該股今日走勢現陽燭，且重站１０天線、２０天線及１００天線之上，該三條平均線幾
近重疊，而９日ＲＳＩ回升至５５水平。
周線圖方面，該股重上２０周線（現約６﹒０９元），並逼近１０周線（現約６﹒２４元）
水平，９周ＲＳＩ回升至５２水平，添力建議現價約６﹒１５銀買入，首站７﹒５銀，中長線以
２０１８年１１月橫行區阻力１２銀為最終獲利目標，跌穿近日低位５﹒７１銀止蝕。 《古添
力》（本欄逢周一、三刊出）
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