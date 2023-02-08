《股語有云－古添力》華潤醫藥實力雄厚，中長線目標１２銀

《股語有云》華潤醫藥（０３３２０）控股股東為國有企業的中國華潤總公司。截至

２０２２年６月底止半年度業績，華潤醫藥股東應佔溢利增逾２４％至３０﹒２５億元；整體毛

利增加１３﹒６％至１９８﹒３２億元，毛利率上升０﹒５個百分點至１５﹒８％；營業額增長

近１０％至１２５７﹒１６億元。

業務方面，佔總營業額逾８０％的分銷業務，營業額增８﹒３％至１０１５﹒５９億元，分

部溢利增長逾１１％至４３億元；集團醫藥分銷網絡已覆蓋至全國２８個省份，客戶達１２萬家

，其中包括二、三級醫院９０００間，基層醫療機構客戶近６萬家。

佔總營業額１６％的製造業務，營業額增１７﹒４％至２００﹒５３億元，分部溢利增長

２１﹒３％至６３﹒７２億元。於２０２２年６月３０日，集團之銀行結餘及現金為

１８３﹒９５億元，借款總額６３７﹒６７億元，淨負債比率６０﹒９％。



＊國民注重健康，保健品料受惠＊



華潤醫藥主要於內地以「三九」（又稱９９９）、「雙鶴」、「賽科」、「紫竹」、「東阿

阿膠」及「天和」等商標從事研發、製造、分銷及零售醫藥與其他營養保健品。

經歷三年新冠防控後，內地近期放寬防疫措施，唔少祖國同胞感染及康復後，相信會更加注

重健康，對華潤醫藥的保健品來說，肯定屬利好消息。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示

，過去５天有逾２４００萬元淨流出華潤醫藥，過去一個月有逾８５００萬元淨流出，過去三個

月有逾１３００萬元淨流出。

根據上述數據，華潤醫藥並唔符合添力嘅揀股原則，但凡事總有例外。睇返技術走勢，日線

圖顯示，該股今日走勢現陽燭，且重站１０天線、２０天線及１００天線之上，該三條平均線幾

近重疊，而９日ＲＳＩ回升至５５水平。

周線圖方面，該股重上２０周線（現約６﹒０９元），並逼近１０周線（現約６﹒２４元）

水平，９周ＲＳＩ回升至５２水平，添力建議現價約６﹒１５銀買入，首站７﹒５銀，中長線以

２０１８年１１月橫行區阻力１２銀為最終獲利目標，跌穿近日低位５﹒７１銀止蝕。 《古添

力》（本欄逢周一、三刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

