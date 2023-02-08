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08/02/2023 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價升２１５點子報６﹒７７５２，結束三連貶

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７５２，較
上個交易日升２１５點子，結束三連貶，脫離近１個月低位；上個交易日報６﹒７９６７。
　　美國聯儲局主席鮑威爾重申，通脹可能持續降溫，但抗通脹可能會持續相當長的時間。鮑威
爾發表講話後，美元回落。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７７５２　－２１５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２６８２　－２１９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１６７７　＋４４３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６３３　　－２８﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１６３１　　－９１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１３９　＋３３１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８０６　　－５６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１１７５　　　－５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３５０６　＋２５７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５７１　　＋２２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３４３　　＋５２﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒４７７１　－６１４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５８６７　－１２０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒２０００　　＋３４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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