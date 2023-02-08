【聚焦人幣】人幣中間價升２１５點子報６﹒７７５２，結束三連貶

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７５２，較

上個交易日升２１５點子，結束三連貶，脫離近１個月低位；上個交易日報６﹒７９６７。

美國聯儲局主席鮑威爾重申，通脹可能持續降溫，但抗通脹可能會持續相當長的時間。鮑威

爾發表講話後，美元回落。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒７７５２ －２１５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２６８２ －２１９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１６７７ ＋４４３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６３３ －２８﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１６３１ －９１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１３９ ＋３３１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８０６ －５６﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１１７５ －５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３５０６ ＋２５７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５７１ ＋２２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３４３ ＋５２﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒４７７１ －６１４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５８６７ －１２０﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒２０００ ＋３４﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

