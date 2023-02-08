【聚焦人幣】人行與巴西央行簽建立人幣清算安排備忘錄

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，近日，人行與巴西中央銀行簽署了在巴西建立人

民幣清算安排的合作備忘錄。

人行表示，巴西人民幣清算安排的建立，將有利於中巴兩國企業和金融機構使用人民幣進行

跨境交易，進一步促進雙邊貿易、投資便利化。（ｅｗ）

