《廣匯論勢－鄭廣復》內地１月通脹料升溫，澳元或受惠重上０﹒７

《廣匯論勢》本周二（７日）澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）議息後宣布加息２５基點，符合市場

預期，會後聲明表示未來仍然需要進一步加息，這與《彭博經濟研究》預期今次只加１５基點，

甚至是今次利率上升周期的最後一次加息行動有極大分歧。

對於經濟增長前景、通脹發展及勞工市場表現，ＲＢＡ行長洛威（Ｐｈｉｌｉｐ

Ｌｏｗｅ）預期，澳洲今明兩年經濟增速將會減慢至１﹒５％。ＣＰＩ通脹率則料在今年內跌至

４﹒７５％，並於２０２５年之前回落至約３％，並認為中期通脹預期仍然受控。另外，洛威表

示勞工市場仍然緊絀，失業率近月維持在３﹒５％附近，仍然是１９７４年以來的低水平，職位

空缺及招聘廣告均非常高，但近期已略為減少，ＲＢＡ預期失業率在今年底前將會升至

３﹒７５％，２０２５年之前進一步升至４﹒５％。



＊價格薪酬螺旋受關注＊



對於貨幣政策的傳導性，洛威指出，薪酬升幅由近年的低位持續擴大，而在勞動力市場緊絀

及高通脹下，預期薪酬升幅將會進一步擴大，為避免發生價格與薪酬螺旋，ＲＢＡ委員會將會繼

續密切注視未來勞工成本上升，以及企業的定價行為。委員會亦了解到貨幣政策存在滯後性，需

要時間才可完全反映持續加息的影響。此外，家庭開支預期減慢的時間及持續多久存在不確定性

，而環球經濟如何回應各國持續大幅加息，則是另一個不確定性，對澳洲經濟潛在不同的影響。

聲明強調，委員會認為未來數月仍需要進一步加息，以確保通脹返回目標，而在評估加息幅度時

，ＲＢＡ會關注環球經濟發展、趨勢及家庭開支，以及通脹及勞工市場趨勢。



＊澳通脹走勢與美背馳＊



ＲＢＡ今次的加息幅度與部分市場分析有極大差異，從幾方面看，是分析員受到聯儲局、歐

洲央行及英倫銀行可能暫停加息的影響。２０２２年中以來，澳洲通脹表現與美國完全相反，澳

洲通脹率持續上升，去年第三季更達到７﹒８％的１９９０年首季以來最高，即使本周再加息

２５基點，指標利率升至３﹒３５厘，仍較美國聯邦基金利率低１﹒４厘，去年１２月失業率維

持在３﹒５％，但仍然接近５０年來最低水平，ＲＢＡ怎可能在此時減慢加息步伐？內地重新對

外開放，經濟重啟，更有可能再次點燃這個重要資源出口國的通脹。



＊內地１月通脹料回升＊



明天內地將會公布１月居民消費價格指數（ＣＰＩ），預期按年升幅由１﹒８％擴大至

２﹒２％，現時市場憧憬經濟逐步復甦，故投資者多會將通脹回升視為經濟向好的訊號，中國是

澳洲最大雙邊貿易夥伴，內地經濟向好自然對有利澳洲經濟。根據澳洲外貿部公布的２０２１年

數據，澳洲對中國的商品及服務出口總額佔總出口的３６﹒４％，進口則佔總額的２３﹒４％。

至於澳洲主要出口的天然資源，頭三位分別是鐵礦石和精礦、煤及天然氣，金額分別是

１５４７億、６３５億及４９８億澳元，合計佔總出口額５１９５億澳元的５１﹒６％。鐵礦石

和精礦及天然氣，正正就是中國向澳洲購入最多的天然資源，分別達到１２６８億及１８５億澳

元，佔了澳洲對中國總出口額１８８９億澳元的７６﹒９％。



＊澳元直盤仍呈上升趨勢＊



雖然預期內地１月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年下跌０﹒５％（１２月跌０﹒７％），但

上游成本下降不一定就反映經濟轉差，整體商品價格有所回落及人民幣匯價轉強是原因之一。至

於澳元匯價，若然你參考的是２０日ＳＭＡ（０﹒７００６），則早在２月３日澳元兌美元跌穿

該線收市時就開始看淡，目前的反彈應被視為沽貨良機；然而，ＲＢＡ未來仍將進一步加息，以

及內地經濟重啟均有有利澳元，澳元兌美元有望重上０﹒７０以上，但０﹒７１５０仍是短期主

要阻力。

不過，若參考的是５０日ＳＭＡ（現約０﹒６８６７），則澳元兌美元仍然處於去年１１月

１０日以來的上升趨勢。若以ＴＤ線量度，澳元兌美元已於２月３日出現向下突破訊號，但亦跌

抵下跌目標。從月線圖觀察，澳元兌美元目前處於０﹒６５至０﹒８０的大型收窄三角形，今年

不太可能突破１５００點子的範圍。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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