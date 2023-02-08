【大國博弈】中國駐美使館就美方擊落氣球事件提出嚴正交涉

《經濟通通訊社８日專訊》中國氣球風波持續發酵，在外交層面上不斷升級。在美軍擊落氣

球並研究殘骸後，中國駐美使館臨時代辦徐學淵美東時間周二（７日）奉命，就美方武力襲擊中

國民用無人飛艇向美國國務院和白宮國安會高官提出嚴正交涉。徐學淵指，中國民用無人飛艇誤

入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，中方經核查後已多次告知美方，明確要求美

方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。中方對美方使用武力襲擊飛艇表示堅決反對、強烈抗議，

敦促美方不要採取進一步可能導致事態升級和複雜化的行動，中方會保留作出進一步必要反應的

權利。

中國外交部昨日（７日）曾表示，被擊落的無人飛艇不是美國的，是中國的，中國政府將繼

續堅決維護自身的正當合法權益。



＊五角大廈：中方拒絕兩國防長通話＊



美國國防部發表聲明指，已在擊落氣球後向中方提出安排兩國國防部長通話，但中國拒絕了

美方的要求。美國國防部強調，保持兩國之間溝通渠道的順暢對管理中美關係極為重要，尤其是

在這樣的時刻。

至於美國參議院軍事委員會主席、民主黨籍的里德回應媒體提問時指，不清楚中方為何要以

氣球收集美國的情報，美國可能會從被擊落的氣球中得到更多情報，這對中國來說是個「難堪的

時刻」。（ｅｙ）









