【ＦＯＣＵＳ】國情咨文熱身連任，拜登主打經濟牌

【ＦＯＣＵＳ】是國情咨文，還是連任熱身？當地時間周二（７日）晚９時，美國總統拜登

以過去逾２０年最長篇幅（７３分鐘）、多達１２次提及「Ｆｉｎｉｓｈ Ｔｈｅ Ｊｏｂ」，

以任內第二份國情咨文揭開連任熱身。而「Ｂｕｉｌｄ Ｂａｃｋ Ｐｒｉｄｅ」大有可能取代

「Ｂｕｉｌｄ Ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ」成為他的２０２４競逐連任宣言。



＊１２００萬新職位，通脹連降６月＊



任期過半，眾議院變天。２０２１年發表首份國情咨文時，賀錦麗、佩洛西齊齊在身後起立

致意的和諧場景不復再，取而代之的是，賀錦麗獨自鼓掌，麥卡錫鐵面而坐。

但民主黨失落眾議院控制權，絲毫未損拜登對「兩黨團結」的偏愛，他以祝賀麥卡錫當選新

議長及「期待一起工作」作為今次第二份國情咨文的開場白，隨後進入正題－－為２０２４年連

任熱身的政績大檢閱。

創紀錄的１２００萬份新職位，超越過去任何一位總統的全部任期；新冠病毒不再控制美國

人的生活；民主經歷最大威脅卻堅不可摧；失業率創５０年新低；通脹連續六個月下降；削減逾

１﹒７萬億美元赤字；通過《晶片與科學法案》……



＊促監管大科技，開刀億萬富翁＊



不過，他徘徊４０％的低支持率，以及多達６５％的美國人認為經濟正走在錯誤的軌道上，

都顯示上述華麗數字的共鳴者寥寥。

代表共和黨回應國情咨文的阿肯色州長Ｓａｒａｈ Ｈｕｃｋａｂｅｅ Ｓａｎｄｅｒｓ直

斥，從失控的通脹和暴力犯罪，到邊境危機和中國威脅，「激進左派」拜登和民主黨都令人失望

，現在是讓新一代共和黨來領導的時候了。她更毫不留情指，「４０歲時，我是美國史上最年輕

的州長；８０歲時，他是美國史上最年長的總統。」

拋開兩黨的相互攻守，拜登當晚釋出最值留意的信息包括，敦促國會監管社交媒體為首的大

科技公司，提議提高股票回購稅由１％至４％；呼籲對億萬富翁徵收新的最低稅率；要求聯邦基

礎設施項目中使用的所有建築材料都在美國製造。



＊轉強調「致力於與中國合作」＊



至於中國議題，拜登一改去年「為爭奪未來的工作崗位，需要與中國和其他競爭對手公平競

爭」的提法，轉稱「我們處於幾十年來最強大的地位，可以與中國或世界上任何其他國家競爭。

我們致力於與中國合作，以促進美國利益並造福世界」。

他並稱，「太平洋夥伴和大西洋夥伴之間的橋樑正在形成，那些做空美國的人正意識到他們

是多麼錯誤。」

如同黨友克林頓３０多年前以一句「Ｉｔ＇ｓ ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｙ， ｓｔｕｐｉｄ

」，擊敗小布殊入主白宮，相比外交風雲，汽油價格和工作時薪更能左右兩年後大選，難怪對近

日的中美氣球風波，拜登僅以「如果中國威脅美國主權，將採取行動保護國家」來輕輕帶過。

