《投資智慧－鄧聲興》協合新能源（１８２）料智慧運維業務高增長

《投資智慧》數據顯示，２０２２年中國新能源項目投資金額高達９﹒２萬億元（人民幣．

下同）新能源產業已經成新興科技產業的重點投資領域。２０２２年中國新能源行業內投資資金

主要流向風電光伏，金額約為３﹒４萬億元，佔比約為３６﹒９％；儲能投資總額２﹒７萬億元

，佔比約為２９﹒３％；鋰電池儲能投資總金額２﹒２萬億元，佔比約為２３﹒６％；氫能投資

總額超６８００億元，佔比約為７﹒４％。國務院新聞辦公室亦舉行《新時代的中國綠色發展》

白皮書新聞發布會。截止到２０２２年底，全國風電光伏發電裝機突破了７億千瓦，風電、光伏

發電裝機均處於世界第一；２０２２年風電光伏新增裝機佔全國新增裝機的７８％，新增風電光

伏發電量佔全國當年新增發電量的５５％以上。看好價值被低估的新能源電力運營企業協合新能

源（００１８２）。



協合新能源集團有限公司成立於２００６年，是一家以可再生能源電力運營為主的上市公司

，主要於中國從事投資及運營風力及太陽能發電電廠；承攬電廠項目之電力工程及建設以及提供

技術與諮詢服務；電廠運行及維護服務；以及提供融資租賃服務及能源互聯網服務。截至

２０２２年６月３０日，集團持有７３間併網發電之風電及光伏電廠股權，權益裝機容量

２８７５﹒４ＭＷ。其中風電廠５６間，權益裝機容量２４２４﹒７ＭＷ；光伏電廠１７間，權

益裝機容量４５０﹒７ＭＷ。集團公布，１月份權益發電量總計６４５﹒４５ ＧＷｈ，按年增

加４７﹒１９％。其中，風電發電量增加４７﹒９１％；太陽能發電量增加４０﹒０４％。集團

積極開發優質項目，大力發展可再生能源發電業務，相信隨著可再生能源裝機不斷的增加，集團

售電業務亦將進入高質量快速發展階段。



此外，近年來集團通過全面的數字化轉型重塑了風電運維管理，打造強有力的運維服務產品

。截至２０２２年上半年，集團智慧運維業務營業額增加２５﹒７％至１﹒１６億元，分類溢利

上升５﹒１倍至１６２５萬元，預計集團未來智慧運維業務收入將保持高速增長。《香港股票分

析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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