《拆局麒想－林嘉麒》聊天機械人是投資機遇？還是炒作的泡沫？

《拆局麒想》自從ＯｐｅｎＡＩ推出ＣｈａｔＧＰＴ（聊天機械人Ｃｈａｔｂｏｔ）以來，

迅即成為投資市場的焦點，股份炒作不亦樂乎！外國科企快速變陣，ＯｐｅｎＡＩ投資者微軟推

出由ＣｈａｔＧＰＴ支持的最新版本Ｂｉｎｇ（必應）搜索引擎和Ｅｄｇｅ瀏覽器、谷歌推出

ＡＩ「Ｂａｒｄ」、百度宣稱「文心一言」３月份完成內測，將面向公眾開放，股價飆升幾成，

實屬罕見。事實上，ＡＩ相關概念的股份已形成炒風，投資者的問題是投資機遇，還是泡沫？



ＡＩ（人工智能）並不是新鮮事，自遠古（是真的）已有研究員開發。進入２１世紀，大數

據和計算機技術快速發展，機器學習技術成功，ＡＩ其中一個重要部分是深度學習，因此在經濟

社會中發揮出有更多更廣的應用。幾可肯定的是，國際多間大型科企在ＡＩ發展已累積了一段長

時間，近日ＣｈａｔＧＰＴ的流行與及市場（包括投資市場）的反應，正是企業大肆推出的好時

機。ＡＩ聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ近期獲得廣泛關注，瑞銀引述第三方數據指出，

ＣｈａｔＧＰＴ（ＭＡＵ）每月活躍用戶在今年１月，突破１億人次大關。相比ＴｉｋＴｏｋ推

出九個月，以及Ｉｎｓｔａｇｒａｍ推出兩年半才達到１億人，成長速度及潛力不容小看。數據

也提到，ＣｈａｔＧＰＴ目前每天平均用戶超過１３００萬人，與去年１２月相比，增加超過一

倍。反應之大，可從登錄ＣｈａｔＧＰＴ官方網站發現，首頁出現提示稱其「已經滿負荷了」，

公司指許多人在「最近一小時內蜂擁而至我們的網站，但我們的（網絡）資源是有限制的」，由

此可見網民的關注度。



當然，資本市場講的也是錢。從ＣｈａｔＧＰＴ在超短期產生的流量，足夠股價興奮，而市

場更關心的Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｏｄｅｌ。ＯｐｅｎＡＩ已抓住勢頭，早前計劃推出月費為

２０美元試驗性質的「ＣｈａｔＧＰＴ Ｐｌｕｓ」付費訂閱服務，並將先在美國試水溫，之後

再考慮推廣到更多地區。假如訂閱情況仍然理想，可視為盈利模式之一。



其次的是，聊天機械人的應用可在哪裏？有研發Ｃｈａｔｂｏｔ公司指數，根據其過去２０

年的經驗，Ｃｈａｔｂｏｔ在２０２２至２０２８年市場規模可達１４５億美元，市場每年增長

２２﹒８％，產品主要在市場推廣，用於網購平台，而北美在２０２１年持有最大市場份額的

４０﹒３％。行業應用上，現時最廣泛應用的是在醫療上，４３％的企業用於客戶服務上，其次

的是製造業的３３％，再有零售業的２８％。另一方面，有２９％的銀行及金融機構已發展

Ｃｈａｔｂｏｔ改善用戶體驗。因此，聊天機械人的使用並不是一個純概念，反而是已活用部分

行業，或許現時具ＡＩ實力的科技公司已制定出適合各行各業的客戶方案，然後在短時間內推出

市場。



中銀國際研究報告說得不錯，指ＣｈａｔＧＰＴ註冊用戶激增，ＡＩＧＣ潛力巨大，他們不

會低估ＣｈａｔＧＰＴ長遠而言所帶來的潛在顛覆性，但以目前的用戶體驗、應用場景、進入壁

壘和商業化潛力來評估，未能證明其巨大投資成本是合理的。其中更提及預期擁有數據和資本優

勢的大型平台公司，將較ＡＩ軟件企業更能受惠。炒概念股的循環是這樣的，概念興起，資金無

定向流入相關股份，然後出現亂象，股價回歸理性調整。及後由變現數據帶動股份回升甚至破頂

，如Ｃｈａｔｂｏｔ就是流量、收入、盈利等，現時就是處於等待變現的這個階段。有投資界認

為Ｃｈａｔｂｏｔ是科技股今年最重要的主題板塊，假如你想發掘出其中價值，你就要想想哪間

公司最快能變現呢？

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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