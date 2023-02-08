《樓市亮話－湯文亮》新樓明年加價，今年買了樓的人會很開心

《樓市亮話》有老友話，現在有地產商減價促銷，會不會令到以前買了那些樓盤新樓的人唔

開心，就好似Ｔｅｓｌａ特斯拉大減價，令到較早前買了車的人不滿，大肆破壞售車部，似乎地

產商減價會得罪以前買樓的人。老友認為現在地產商售樓策略，似乎應該加價而非減價，不但令

以往買了樓的人開心，而且令到準備買樓的人認為地產商會加價而買樓，好似ＬＶ吹到行會大加

價，令到各地連鎖店大排長龍，以執輸行頭，慘過敗家的心態買包包，香港地產商亦應該這樣做

。



老友有所不明白，賣樓這門學問，正是八仙過海，各施各法，不能一概而論，存貨多當然要

考慮減價，否則蝕息都蝕死，如果冇乜貨就不妨企硬，甚至可以加價，令到已經買了樓的人開心

。



現在大多數專家都轉了軚，而樓市亦的確有顯著升幅，如果地產商為此而大幅加價，反而會

壓制樓市升勢，將好事變成壞事。其實，地產商今年賣樓可以考慮只求量，將新樓盤以貼近市價

出售，賣得愈多愈好，到了明年，就可以加價，甚至高於市價也沒有問題，但唔好要求成交量會

很高，有了明年的價，今年買了新樓的人會很開心。如果掉轉就大件事，今年大幅加價，見到銷

售不理想而明年減價，不但會令到今年買樓的人不開心，並且會令到明年買樓的人有所猶疑，地

產商會不會繼續減價。所以，地產商要令到買樓的人開心，就是今年求量，有了一定銷售量，明

年才求價。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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