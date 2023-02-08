【外圍經濟】波音擬裁減２０００職位以精簡架構

《經濟通通訊社８日專訊》波音表示，計劃裁減約兩千個財務和人力資源職位。這是其精簡

公司結構，同時增強製造勞動力的舉措的一部分。

職位裁減將在全公司範圍內進行，並將通過直接裁員和自然流失來實現，可能受影響的職員

尚未被告知他們會失業。

此外，ｅＢａｙ決定裁減約５００名員工，佔其員工總數的４％，行政總裁Ｊａｍｉｅ

Ｉａｎｎｏｎｅ在聲明中表示，裁員是為了應對全球宏觀經濟形勢，幫助公司繼續實現可持續增

長。（ｒｃ）

