【外圍經濟】加拿大央行為暫停加息辯護，冀避免過度緊縮

《經濟通通訊社８日專訊》加拿大央行行長邁克勒姆（Ｔｉｆｆ Ｍａｃｋｌｅｍ）表示，

加拿大央行需要保持利率穩定，以避免經濟過度放緩。

他在宣布暫停加息後的首次講話中表示，可能需要１８到２４個月才能看到更高借貸成本的

全部影響。他表示，政策制定者希望避免過度緊縮，他有信心通脹會下降。

自去年３月加息以來，加拿大央行的基準利率已從０﹒２５厘上升至４﹒５厘。（ｒｃ）

