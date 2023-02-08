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08/02/2023 11:44

【外圍經濟】大眾汽車因供應鏈問題未能實現２０２２年現金流目標

　　《經濟通通訊社８日專訊》大眾汽車（Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ）表示，未能實現其２０２２
年現金流目標，供應鏈中斷導致庫存高於預期。大眾的初步現金流量約為５０億歐元，低於其約
８６億歐元的目標。
　　該公司表示，供應鏈問題導致在年底有積存更多製成品、原材料和供應品，不過預計這種情
況將在２０２３年改善。
　　此外，２０２２年的收入和營業利潤符合公司最新指引。銷售額為２７９０億歐元，略為超
過經濟師預計的２７８０億歐元。（ｒｃ）

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