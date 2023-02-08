【外圍經濟】富國銀行支付３億美元達成汽車保險訴訟和解

《經濟通通訊社８日專訊》富國銀行將支付３億美元來達成一項訴訟和解，該訴訟聲稱銀行
不當地向客戶收取不必要的汽車保險費，並向投資者隱瞞了這一做法，令股票以人為抬高的價格
進行交易。
銀行發言人在聲明中表示，雖然銀行不同意本案中的指控，但很高興解決了這一問題。
《紐約時報》之前報道，受影響的客戶有２７﹒４萬名，有近２﹒５萬輛汽車被錯誤回收。
（ｒｃ）
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