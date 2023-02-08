《國企紅籌》長城汽車（２３３３）１月銷量６﹒２萬輛，跌４５％

《經濟通通訊社８日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，１月汽車
銷量約６﹒１５萬輛，同比下降４４﹒９６％，５個品牌銷量均跌，當中ＷＥＹ品牌銷量跌
７９％。該集團指，海外銷售佔約１﹒６萬輛，而新能源車銷售６３１３輛。
該集團指，１月汽車產量約５﹒４８萬輛，同比下降５０﹒７４％，當中ＷＥＹ品牌產量跌
８３﹒５％。（ｗｈ）
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