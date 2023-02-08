《國企紅籌》越秀地產（１２３）１月銷售額８９億人幣，升７６％

《經濟通通訊社８日專訊》越秀地產（００１２３）公布，連同合營公司項目在內，１月銷
售金額約８８﹒８４億元人民幣，同比升約７６﹒３％，銷售面積約２３﹒６５萬平方米，升
２１％。
該集團指，１月通過股權收購方式取得杭州市兩幅相連地皮１８﹒０５％實際權益，均位於
杭州市臨平區，總建築面積合共約４７﹒３１萬平方米，規劃用途為住宅用地，該集團實際權益
的土地價款約７﹒４１億元人民幣。（ｗｈ）
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