【企業盈警】ＩＧ（０００３３）料去年盈轉虧最多１７００萬元

《經濟通通訊社８日專訊》ＩＮＴＬ ＧＥＮＩＵＳ（ＩＧ）（０００３３）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度虧損１３００萬至１７００萬元，２０２１年度純利４８９０萬元。

該集團指，盈轉虧主因在２０２１年度錄得資產管理業務的投資收益４６２０萬元及即其外

匯交易投資收入１４３０萬元。然而，於期間並沒有相關收入。

該集團預期於２月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）

