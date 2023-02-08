【企業盈警】ＩＧ（０００３３）料去年盈轉虧最多１７００萬元

《經濟通通訊社８日專訊》ＩＮＴＬ ＧＥＮＩＵＳ（ＩＧ）（０００３３）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度虧損１３００萬至１７００萬元，２０２１年度純利４８９０萬元。
該集團指，盈轉虧主因在２０２１年度錄得資產管理業務的投資收益４６２０萬元及即其外
匯交易投資收入１４３０萬元。然而，於期間並沒有相關收入。
該集團預期於２月２８日或之前公布業績。（ｗｈ）
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