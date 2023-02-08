【北水炒Ｄ乜】淨流入１６５６﹒９２萬元，買藥明沽盈富

《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指高開６６點，報２１２８８點。最高升２９０

點報２１５１２點，最低升３７點報２１２５９點。恒指收報２１２９８點，升７６點或

０﹒３６％。

北水全日淨流入１６５６﹒９２萬元，減少９９﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是藥明

生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的

依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１０３７﹒７７億元減少２３﹒７％。其中港股通成交２６６﹒１億元，佔總成交

２５﹒６％。

藥明生物升１﹒５％報６４﹒４５元，北水淨買入２﹒２億元；中國海洋石油升２﹒１５％

報１１﹒４元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股升０﹒８５％報３８０元，北水淨買入１﹒７

億元。

盈富基金升０﹒２８％報２１﹒４２元，北水淨賣出４﹒５億元；恒生中國企業升

０﹒７７％報７３﹒１元，北水淨賣出３億元；工商銀行升１％報４﹒０５元，北水淨賣出２億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ２﹒１９

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１２

騰訊控股 （００７００） １﹒７２

商湯 （０００２０） １﹒０１

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒９３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －４﹒４６

恒生中國企業 （０２８２８） －２﹒９７

工商銀行 （０１３９８） －２﹒０２

香港交易所 （００３８８） －１﹒０７

中國移動 （００９４１） －０﹒８３

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