《日入而息》小蠔灣項目收３標書，港外派僱員宜居城市排名急跌

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港鐵（０００６６）：小蠔灣第一期共收３份標書

國泰（００２９３）再度延遲派付優先股股息

傳國台酒業最快今年來港上市，籌５億美元

傳騰訊（００７００）策劃《無畏契約》聯賽；據報騰訊將推出新的電競聯賽，近日與中國頂級

電競選手進行商談

據報網易（０９９９９）有道將推出教育場景下的ＣｈａｔＧＰＴ模型

百勝中國（０９９８７）農曆新年期間同店銷售按年錄中單位數增長

被英國會批限制移英港人提取強積金，匯豐：須遵守經營地區法律

立法會工務小組通過簡約公屋撥款，何永賢指將如期歸還啟德用地

外派僱員宜居城市排名香港急跌１５位至９２位，新加坡續居首位

南韓擬提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證

據報中國奧園將售奧園健康控股權予廣東國企

萬達系發債遇順風，據報下月擬再發２０億銀行間債券

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收１５點，抖音或推外賣服務，美團收插６﹒５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒５％，ＣｈａｔＧＰＴ概念股表現分化

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元在１﹒０６８０附近應有支持

歐元最新報１﹒０７５０╱５４，日圓最新報１３０﹒７５╱７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德盈控股（０２２５０）獲股東批准更名為小黃鴨德盈控股

安樂工程（０１９７７）與南京江寧經濟技術開發區訂立初步意向書

圓幣科技與連連國際合作，提升商業支付和跨境貿易服務效益

據報網易（０９９９９）有道將推出教育場景下的ＣｈａｔＧＰＴ模型

登輝控股（０１６９２）料首季業務穩定發展，未來將加大投入研發

被英國會批限制移英港人提取強積金，匯豐：須遵守經營地區法律

數碼通（００３１５）豁免身處土耳其及敍利亞的客戶漫遊數據等費用１０天

江蘇寧滬高速公路（００１７７）終止資管計劃錄淨收益５﹒３億元人民幣

傳國台酒業最快今年來港上市，籌５億美元

百盛集團（０３３６８）租四川省綿陽市物業

國泰（００２９３）再度延遲派付優先股股息

傳騰訊（００７００）策劃《無畏契約》聯賽；據報騰訊將推出新的電競聯賽，近日與中國頂級

電競選手進行商談

港交所（００３８８）與南京市金融辦簽合作備忘錄

恒地（０００１２）粉嶺北項目第二期本周六銷售８２伙

新地（０００１６）旗下ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ｂ期料下周上樓書

百勝中國（０９９８７）農曆新年期間同店銷售按年錄中單位數增長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

潤電（００８３６）王小彬退任公司執行董事及高級副總裁

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國燃氣（００３８４）尚未就任何潛在分拆上市作出明確決定

四環醫藥（００４６０）與君實生物就新型藥品的生產供應達成合作協議

富力地產（０２７７７）據報欠稅逾千萬人幣

大唐集團控股（０２１１７）１月份合約銷售金額按年跌５９％

弘陽地產（０１９９６）１月合約銷售金額按年跌７２﹒４％至１１億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

網傳７家國有航司被要求停止低價投放，機票或將漲價

珠海表示去年通過跨境資產轉讓引入外資１４７億元

中國建材集團與華就新材料研發等四大領域戰略合作

全球首架國產大飛機Ｃ９１９飛抵三亞

國美承認部分地區發貨退款不及時，稱正加快推進流程

廣東省發改委表示力爭橫琴粵澳深度合作區年內封關運作

福特汽車被罰５０萬，開展零售貸款業務違反經營規則

外交部孫衛東會見俄羅斯駐華大使：豐富中俄關係內涵

國美電器被申請破產重整

上市公司全資私募被叫停？業內人士表示尚未收到通知

上海優化出入境辦證網上預約服務，動態擴增預約額度

北京人工智能產業創新發展大會下周一舉行

人行６４１０億逆回購創三年單日高，放水４８６０億

前駐巴基斯坦大使農融出任外交部部長助理

官媒表示推動商品房現房銷售，預售制改革箭在弦上

廣東銀保監表示已向超９０家優質房企授信１﹒５２萬億

據報中國奧園將售奧園健康控股權予廣東國企

萬達系發債遇順風，據報下月擬再發２０億銀行間債券

國台辦表示對恢復兩岸直航航點已做好準備

１月新增保險金信託規模近９０億，創近１１個月新高

存款５萬遭要求提供收入證明，內媒發文紓緩存戶憂慮

傳國內航司被要求停止低價機票投放，消息指確有此事

綠景中國地產押深圳甲廈借１０億元人民幣，債務重壓仍存

比利時搗中國人蛇賣淫集團，中方稱堅決反對人口販賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升１﹒４１％，報１５６１８﹒１７點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

土敍大地震增至７８００人死，多國救援隊赴災區

拜登國情咨文炮轟共和黨，矢言不容美國債務違約

歐洲罷工潮持續，英公務員擬趁預算案當天再次行動

英國首相辛偉誠小規模改組內閣，並重整政府架構

土耳其證交所暫停交易，２４年來首次

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＣｈａｔＧＰＴ受寵引發ＡＩ爭奪戰，科技巨頭競入場

世衛撰文批評嬰兒配方奶粉行業使用誤導行銷手法抬價

企業競相採購充實庫存，美國貿易逆差再破紀錄

分析指美股現價已反映企業利潤下降

加拿大央行為暫停加息辯護，冀避免過度緊縮

印度央行加息２５基點，連續第２次放緩加息步伐

大眾汽車因供應鏈問題未能實現２０２２年現金流目標

富國銀行支付３億美元達成汽車保險訴訟和解

波音擬裁減２０００職位以精簡架構

澳洲大型鐵礦石開採公司ＦＭＧ下半年進軍非洲加蓬

疫情限制解除刺激遊美支出去年倍增

英倫銀行研推數碼英鎊，擬每人持有金額不超過２萬鎊

阿根廷將增加對虛擬貨幣公司的監管要求

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國駐美使館就美方擊落氣球事件提出嚴正交涉

拜登國情咨文：尋求與中國競爭而非衝突

美國防部表示中方在美國擊落氣球後拒絕兩國防長通話

中國外交部引用領導人發言：地球容得下中美各自發展

美國就氣球事件向４０國簡報，指控解放軍控制氣球

據報澳洲國家戰爭紀念館擬拆除海康威視製造攝像頭

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《通關復常》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

分析指中國出境旅遊復甦，將為全球經濟帶來積極效應

蔡若蓮稱跨境生過關非常暢順，會檢視學校快測要求

跨境中學生今起回港上課，蔡若蓮到口岸及學校視察

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

議員關注預算案會否再派消費券，陳浩濂稱須通盤考慮

外派僱員宜居城市排名香港急跌１５位至９２位，新加坡續居首位

孫玉菡稱高才通計劃接獲７４１７宗申請，５７９９宗獲批

立法會工務小組通過簡約公屋撥款，何永賢指將如期歸還啟德用地

李家超稱香港將善用優勢，助力阿聯酋積極參與共建一帶一路建設；李家超就土敘地震遇難者致

哀，會向當地港人提供協助

金管局表示本港逆周期緩衝資本比率維持１％

南韓擬提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證

醫保局表示目前獲批上市國產新冠藥已納入醫保支付範圍

市建局皇后大道西╱賢居里項目次標價低１８％

建造業議會料人手短缺續惡化，發展局指會制訂策略應對人力需求

澳門居民下月起到橫琴粵澳深度合作區生活就業可享優惠

深股通額度全日用不足１億元，外資連續四日淨流出；滬股通額度全日用近５億元，外資淨流出

１４億元

彭博行業研究表示沙特阿美若來港上市，有助提升本港融資中心地位

德意志銀行料今年金融市場將更趨穩定，中國經濟增長約５％

港置料全年樓價最樂觀升１５％，一手交投升六成

經絡表示１月份新取用按保宗數創３３個月新低

莊氏鴨脷洲重建項目命名ＡＲＵＮＡ弦岸，冀首季開售

青沙管制區本月２６日實施「易通行」不停車繳費服務

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

