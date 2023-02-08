  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/02/2023 19:00

《日入而息》小蠔灣項目收３標書，港外派僱員宜居城市排名急跌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港鐵（０００６６）：小蠔灣第一期共收３份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）再度延遲派付優先股股息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳國台酒業最快今年來港上市，籌５億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳騰訊（００７００）策劃《無畏契約》聯賽；據報騰訊將推出新的電競聯賽，近日與中國頂級
電競選手進行商談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報網易（０９９９９）有道將推出教育場景下的ＣｈａｔＧＰＴ模型　　　　　　　　　　　
百勝中國（０９９８７）農曆新年期間同店銷售按年錄中單位數增長　　　　　　　　　　　　
被英國會批限制移英港人提取強積金，匯豐：須遵守經營地區法律　　　　　　　　　　　　　
立法會工務小組通過簡約公屋撥款，何永賢指將如期歸還啟德用地　　　　　　　　　　　　　
外派僱員宜居城市排名香港急跌１５位至９２位，新加坡續居首位　　　　　　　　　　　　　
南韓擬提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國奧園將售奧園健康控股權予廣東國企　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬達系發債遇順風，據報下月擬再發２０億銀行間債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日低收１５點，抖音或推外賣服務，美團收插６﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌０﹒５％，ＣｈａｔＧＰＴ概念股表現分化
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元在１﹒０６８０附近應有支持　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０７５０╱５４，日圓最新報１３０﹒７５╱７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
德盈控股（０２２５０）獲股東批准更名為小黃鴨德盈控股　　　　　　　　　　　　　　　　
安樂工程（０１９７７）與南京江寧經濟技術開發區訂立初步意向書　　　　　　　　　　　　
圓幣科技與連連國際合作，提升商業支付和跨境貿易服務效益　　　　　　　　　　　　　　　
據報網易（０９９９９）有道將推出教育場景下的ＣｈａｔＧＰＴ模型　　　　　　　　　　　
登輝控股（０１６９２）料首季業務穩定發展，未來將加大投入研發　　　　　　　　　　　　
被英國會批限制移英港人提取強積金，匯豐：須遵守經營地區法律　　　　　　　　　　　　　
數碼通（００３１５）豁免身處土耳其及敍利亞的客戶漫遊數據等費用１０天　　　　　　　　
江蘇寧滬高速公路（００１７７）終止資管計劃錄淨收益５﹒３億元人民幣　　　　　　　　　
傳國台酒業最快今年來港上市，籌５億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百盛集團（０３３６８）租四川省綿陽市物業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）再度延遲派付優先股股息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳騰訊（００７００）策劃《無畏契約》聯賽；據報騰訊將推出新的電競聯賽，近日與中國頂級
電競選手進行商談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）與南京市金融辦簽合作備忘錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）粉嶺北項目第二期本周六銷售８２伙　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）旗下ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ第２Ｂ期料下周上樓書　　　　　　　　　　　　
百勝中國（０９９８７）農曆新年期間同店銷售按年錄中單位數增長　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤電（００８３６）王小彬退任公司執行董事及高級副總裁
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國燃氣（００３８４）尚未就任何潛在分拆上市作出明確決定　　　　　　　
　　四環醫藥（００４６０）與君實生物就新型藥品的生產供應達成合作協議　　　
　　富力地產（０２７７７）據報欠稅逾千萬人幣　　　　　　　　　　　　　　　
　　大唐集團控股（０２１１７）１月份合約銷售金額按年跌５９％　　　　　　　
　　弘陽地產（０１９９６）１月合約銷售金額按年跌７２﹒４％至１１億元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網傳７家國有航司被要求停止低價投放，機票或將漲價　　
　　珠海表示去年通過跨境資產轉讓引入外資１４７億元　　　
　　中國建材集團與華就新材料研發等四大領域戰略合作　　　
　　全球首架國產大飛機Ｃ９１９飛抵三亞　　　　　　　　　
　　國美承認部分地區發貨退款不及時，稱正加快推進流程　　
　　廣東省發改委表示力爭橫琴粵澳深度合作區年內封關運作　
　　福特汽車被罰５０萬，開展零售貸款業務違反經營規則　　
　　外交部孫衛東會見俄羅斯駐華大使：豐富中俄關係內涵　　
　　國美電器被申請破產重整　　　　　　　　　　　　　　　
　　上市公司全資私募被叫停？業內人士表示尚未收到通知　　
　　上海優化出入境辦證網上預約服務，動態擴增預約額度　　
　　北京人工智能產業創新發展大會下周一舉行　　　　　　　
　　人行６４１０億逆回購創三年單日高，放水４８６０億　　
　　前駐巴基斯坦大使農融出任外交部部長助理　　　　　　　
　　官媒表示推動商品房現房銷售，預售制改革箭在弦上　　　
　　廣東銀保監表示已向超９０家優質房企授信１﹒５２萬億　
　　據報中國奧園將售奧園健康控股權予廣東國企　　　　　　
　　萬達系發債遇順風，據報下月擬再發２０億銀行間債券　　
　　國台辦表示對恢復兩岸直航航點已做好準備　　　　　　　
　　１月新增保險金信託規模近９０億，創近１１個月新高　　
　　存款５萬遭要求提供收入證明，內媒發文紓緩存戶憂慮　　
　　傳國內航司被要求停止低價機票投放，消息指確有此事　　
　　綠景中國地產押深圳甲廈借１０億元人民幣，債務重壓仍存
　　比利時搗中國人蛇賣淫集團，中方稱堅決反對人口販賣　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升１﹒４１％，報１５６１８﹒１７點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　土敍大地震增至７８００人死，多國救援隊赴災區　
　　拜登國情咨文炮轟共和黨，矢言不容美國債務違約　
　　歐洲罷工潮持續，英公務員擬趁預算案當天再次行動
　　英國首相辛偉誠小規模改組內閣，並重整政府架構　
　　土耳其證交所暫停交易，２４年來首次　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＣｈａｔＧＰＴ受寵引發ＡＩ爭奪戰，科技巨頭競入場
　　世衛撰文批評嬰兒配方奶粉行業使用誤導行銷手法抬價
　　企業競相採購充實庫存，美國貿易逆差再破紀錄　　　
　　分析指美股現價已反映企業利潤下降　　　　　　　　
　　加拿大央行為暫停加息辯護，冀避免過度緊縮　　　　
　　印度央行加息２５基點，連續第２次放緩加息步伐　　
　　大眾汽車因供應鏈問題未能實現２０２２年現金流目標
　　富國銀行支付３億美元達成汽車保險訴訟和解　　　　
　　波音擬裁減２０００職位以精簡架構　　　　　　　　
　　澳洲大型鐵礦石開採公司ＦＭＧ下半年進軍非洲加蓬　
　　疫情限制解除刺激遊美支出去年倍增　　　　　　　　
　　英倫銀行研推數碼英鎊，擬每人持有金額不超過２萬鎊
　　阿根廷將增加對虛擬貨幣公司的監管要求　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國駐美使館就美方擊落氣球事件提出嚴正交涉　　　
　　拜登國情咨文：尋求與中國競爭而非衝突　　　　　　
　　美國防部表示中方在美國擊落氣球後拒絕兩國防長通話
　　中國外交部引用領導人發言：地球容得下中美各自發展
　　美國就氣球事件向４０國簡報，指控解放軍控制氣球　
　　據報澳洲國家戰爭紀念館擬拆除海康威視製造攝像頭　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《通關復常》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　分析指中國出境旅遊復甦，將為全球經濟帶來積極效應
　　蔡若蓮稱跨境生過關非常暢順，會檢視學校快測要求　
　　跨境中學生今起回港上課，蔡若蓮到口岸及學校視察　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
議員關注預算案會否再派消費券，陳浩濂稱須通盤考慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外派僱員宜居城市排名香港急跌１５位至９２位，新加坡續居首位　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱高才通計劃接獲７４１７宗申請，５７９９宗獲批　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會工務小組通過簡約公屋撥款，何永賢指將如期歸還啟德用地　　　　　　　　　　　　　
李家超稱香港將善用優勢，助力阿聯酋積極參與共建一帶一路建設；李家超就土敘地震遇難者致
哀，會向當地港人提供協助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示本港逆周期緩衝資本比率維持１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南韓擬提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫保局表示目前獲批上市國產新冠藥已納入醫保支付範圍　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局皇后大道西╱賢居里項目次標價低１８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建造業議會料人手短缺續惡化，發展局指會制訂策略應對人力需求　　　　　　　　　　　　　
澳門居民下月起到橫琴粵澳深度合作區生活就業可享優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用不足１億元，外資連續四日淨流出；滬股通額度全日用近５億元，外資淨流出
１４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
彭博行業研究表示沙特阿美若來港上市，有助提升本港融資中心地位　　　　　　　　　　　　
德意志銀行料今年金融市場將更趨穩定，中國經濟增長約５％　　　　　　　　　　　　　　　
港置料全年樓價最樂觀升１５％，一手交投升六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡表示１月份新取用按保宗數創３３個月新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
莊氏鴨脷洲重建項目命名ＡＲＵＮＡ弦岸，冀首季開售　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青沙管制區本月２６日實施「易通行」不停車繳費服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事08/02/2023
《神州經脈》拜登稱冀與中國競爭　新能源汽車增長遇瓶頸　滬指跌
人氣文章財經熱話08/02/2023
商湯再遭軟銀減持急挫　有望納入富時指數兼獲北水青睞可趁機吸？
人氣文章市場動向08/02/2023
Finetic AI選股結合投資智慧助你成為贏家
人氣文章財經熱話08/02/2023
【美股前景】李振豪看淡美股　關注經濟、利率兩大因素
人氣文章財經熱話08/02/2023
【內房困局】內房股技術面轉好　惟尚未到買入時機？
人氣文章FOCUS08/02/2023
【FOCUS】國情咨文熱身連任　拜登主打經濟牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金