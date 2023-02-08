《日入而息》小蠔灣項目收３標書，港外派僱員宜居城市排名急跌

《今天重點》
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港鐵（０００６６）：小蠔灣第一期共收３份標書
國泰（００２９３）再度延遲派付優先股股息
傳國台酒業最快今年來港上市，籌５億美元
傳騰訊（００７００）策劃《無畏契約》聯賽；據報騰訊將推出新的電競聯賽，近日與中國頂級
電競選手進行商談
據報網易（０９９９９）有道將推出教育場景下的ＣｈａｔＧＰＴ模型
百勝中國（０９９８７）農曆新年期間同店銷售按年錄中單位數增長
被英國會批限制移英港人提取強積金，匯豐：須遵守經營地區法律
立法會工務小組通過簡約公屋撥款，何永賢指將如期歸還啟德用地
外派僱員宜居城市排名香港急跌１５位至９２位，新加坡續居首位
南韓擬提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證
據報中國奧園將售奧園健康控股權予廣東國企
萬達系發債遇順風，據報下月擬再發２０億銀行間債券
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《即日市況》
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恒指全日低收１５點，抖音或推外賣服務，美團收插６﹒５％
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒５％，ＣｈａｔＧＰＴ概念股表現分化
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《美元匯價》
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歐元在１﹒０６８０附近應有支持
歐元最新報１﹒０７５０╱５４，日圓最新報１３０﹒７５╱７８
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《公司資訊》
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德盈控股（０２２５０）獲股東批准更名為小黃鴨德盈控股
安樂工程（０１９７７）與南京江寧經濟技術開發區訂立初步意向書
圓幣科技與連連國際合作，提升商業支付和跨境貿易服務效益
據報網易（０９９９９）有道將推出教育場景下的ＣｈａｔＧＰＴ模型
登輝控股（０１６９２）料首季業務穩定發展，未來將加大投入研發
被英國會批限制移英港人提取強積金，匯豐：須遵守經營地區法律
數碼通（００３１５）豁免身處土耳其及敍利亞的客戶漫遊數據等費用１０天
江蘇寧滬高速公路（００１７７）終止資管計劃錄淨收益５﹒３億元人民幣
傳國台酒業最快今年來港上市，籌５億美元
百盛集團（０３３６８）租四川省綿陽市物業
國泰（００２９３）再度延遲派付優先股股息
傳騰訊（００７００）策劃《無畏契約》聯賽；據報騰訊將推出新的電競聯賽，近日與中國頂級
電競選手進行商談
港交所（００３８８）與南京市金融辦簽合作備忘錄
恒地（０００１２）粉嶺北項目第二期本周六銷售８２伙
新地（０００１６）旗下ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ｂ期料下周上樓書
百勝中國（０９９８７）農曆新年期間同店銷售按年錄中單位數增長
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《國企紅籌》
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潤電（００８３６）王小彬退任公司執行董事及高級副總裁
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《神州民企》
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中國燃氣（００３８４）尚未就任何潛在分拆上市作出明確決定
四環醫藥（００４６０）與君實生物就新型藥品的生產供應達成合作協議
富力地產（０２７７７）據報欠稅逾千萬人幣
大唐集團控股（０２１１７）１月份合約銷售金額按年跌５９％
弘陽地產（０１９９６）１月合約銷售金額按年跌７２﹒４％至１１億元人民幣
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《中國要聞》
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網傳７家國有航司被要求停止低價投放，機票或將漲價
珠海表示去年通過跨境資產轉讓引入外資１４７億元
中國建材集團與華就新材料研發等四大領域戰略合作
全球首架國產大飛機Ｃ９１９飛抵三亞
國美承認部分地區發貨退款不及時，稱正加快推進流程
廣東省發改委表示力爭橫琴粵澳深度合作區年內封關運作
福特汽車被罰５０萬，開展零售貸款業務違反經營規則
外交部孫衛東會見俄羅斯駐華大使：豐富中俄關係內涵
國美電器被申請破產重整
上市公司全資私募被叫停？業內人士表示尚未收到通知
上海優化出入境辦證網上預約服務，動態擴增預約額度
北京人工智能產業創新發展大會下周一舉行
人行６４１０億逆回購創三年單日高，放水４８６０億
前駐巴基斯坦大使農融出任外交部部長助理
官媒表示推動商品房現房銷售，預售制改革箭在弦上
廣東銀保監表示已向超９０家優質房企授信１﹒５２萬億
據報中國奧園將售奧園健康控股權予廣東國企
萬達系發債遇順風，據報下月擬再發２０億銀行間債券
國台辦表示對恢復兩岸直航航點已做好準備
１月新增保險金信託規模近９０億，創近１１個月新高
存款５萬遭要求提供收入證明，內媒發文紓緩存戶憂慮
傳國內航司被要求停止低價機票投放，消息指確有此事
綠景中國地產押深圳甲廈借１０億元人民幣，債務重壓仍存
比利時搗中國人蛇賣淫集團，中方稱堅決反對人口販賣
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《寶島快訊》
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台股收升１﹒４１％，報１５６１８﹒１７點
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《國際要聞》
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土敍大地震增至７８００人死，多國救援隊赴災區
拜登國情咨文炮轟共和黨，矢言不容美國債務違約
歐洲罷工潮持續，英公務員擬趁預算案當天再次行動
英國首相辛偉誠小規模改組內閣，並重整政府架構
土耳其證交所暫停交易，２４年來首次
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《外圍經濟》
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ＣｈａｔＧＰＴ受寵引發ＡＩ爭奪戰，科技巨頭競入場
世衛撰文批評嬰兒配方奶粉行業使用誤導行銷手法抬價
企業競相採購充實庫存，美國貿易逆差再破紀錄
分析指美股現價已反映企業利潤下降
加拿大央行為暫停加息辯護，冀避免過度緊縮
印度央行加息２５基點，連續第２次放緩加息步伐
大眾汽車因供應鏈問題未能實現２０２２年現金流目標
富國銀行支付３億美元達成汽車保險訴訟和解
波音擬裁減２０００職位以精簡架構
澳洲大型鐵礦石開採公司ＦＭＧ下半年進軍非洲加蓬
疫情限制解除刺激遊美支出去年倍增
英倫銀行研推數碼英鎊，擬每人持有金額不超過２萬鎊
阿根廷將增加對虛擬貨幣公司的監管要求
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《大國博弈》
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中國駐美使館就美方擊落氣球事件提出嚴正交涉
拜登國情咨文：尋求與中國競爭而非衝突
美國防部表示中方在美國擊落氣球後拒絕兩國防長通話
中國外交部引用領導人發言：地球容得下中美各自發展
美國就氣球事件向４０國簡報，指控解放軍控制氣球
據報澳洲國家戰爭紀念館擬拆除海康威視製造攝像頭
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《通關復常》
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分析指中國出境旅遊復甦，將為全球經濟帶來積極效應
蔡若蓮稱跨境生過關非常暢順，會檢視學校快測要求
跨境中學生今起回港上課，蔡若蓮到口岸及學校視察
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《其他消息》
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議員關注預算案會否再派消費券，陳浩濂稱須通盤考慮
外派僱員宜居城市排名香港急跌１５位至９２位，新加坡續居首位
孫玉菡稱高才通計劃接獲７４１７宗申請，５７９９宗獲批
立法會工務小組通過簡約公屋撥款，何永賢指將如期歸還啟德用地
李家超稱香港將善用優勢，助力阿聯酋積極參與共建一帶一路建設；李家超就土敘地震遇難者致
哀，會向當地港人提供協助
金管局表示本港逆周期緩衝資本比率維持１％
南韓擬提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證
醫保局表示目前獲批上市國產新冠藥已納入醫保支付範圍
市建局皇后大道西╱賢居里項目次標價低１８％
建造業議會料人手短缺續惡化，發展局指會制訂策略應對人力需求
澳門居民下月起到橫琴粵澳深度合作區生活就業可享優惠
深股通額度全日用不足１億元，外資連續四日淨流出；滬股通額度全日用近５億元，外資淨流出
１４億元
彭博行業研究表示沙特阿美若來港上市，有助提升本港融資中心地位
德意志銀行料今年金融市場將更趨穩定，中國經濟增長約５％
港置料全年樓價最樂觀升１５％，一手交投升六成
經絡表示１月份新取用按保宗數創３３個月新低
莊氏鴨脷洲重建項目命名ＡＲＵＮＡ弦岸，冀首季開售
青沙管制區本月２６日實施「易通行」不停車繳費服務
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（ｚｚ）
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