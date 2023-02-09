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即市新聞

09/02/2023 07:55

《國金頭條》拜登國情咨文展鷹派立場，打擊市場情緒科技股遭拋售

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國總統拜登周二（７日）晚向國會發表國情咨文演講，對中俄
展示鷹派立場。聯儲局多名官員亦重申鷹派貨幣政策，打擊華爾街市場情緒，科技股周三（８日
）遭拋售，美股全面下挫。
　　納指跌２０３﹒２７點，或１﹒６８％，收１１９１０﹒５２點。標普５００跌４６﹒１４
點，或１﹒１１％，收４１１７﹒８６點。道指收盤跌２０７﹒６８點，或０﹒６１％，收
３３９４９﹒０１點。
　　由於谷歌的ＡＩ聊天工具Ｂａｒｄ答非所問，令投資者擔心，谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ
　Ｉｎｃ下跌逾７％。其它大型科技股也表現不佳，蘋果、亞馬遜均下跌。
　　此外，從紐約聯儲銀行行長威廉斯（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ），到明尼阿波利斯聯儲
銀行行長卡什卡里（Ｎｅｅｌ　Ｋａｓｈｋａｒｉ）都強調，貨幣政策可能需要收緊一段時間。
市場人士指出，這種鷹派立場使得股市很難持續走高。
　　紐約尾盤，美匯指數小幅上升０﹒０６％，至１０３﹒４８。Ｇ－１０貨幣兌美元大多下跌
，澳元等大宗商品貨幣表現落後。澳元兌美元下跌０﹒５％至０﹒６９２３，美元兌日圓上漲
０﹒３％，至１３１﹒４３。
　
＊金價和油價連續第３天上漲＊
　
　　金價和油價連續第３天上漲，紐約期金漲０﹒３％，收每盎司１８９０﹒７美元。紐約期油
上漲近２％，報每桶７８﹒４７美元。布蘭特期油上漲１﹒４０美元，報每桶８５﹒０９美元。
（ｊｆ）

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