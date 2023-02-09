《運籌帷幄－梁業豪》沽貨走位的要訣

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向好。一個成功的應市策略，包括買貨圖利與沽貨套利，和沽貨走位與補貨平倉兩種行動

；當然，大部分市場參與者只會考慮第一種。於持續上升的市況中，這當然沒有問題。但若股市

明顯向淡一段長時間的話，持重貨死守，苦等市況轉跌為升是不切實際的。這個時候，我們若不

考慮利用衍生工具，為所持有的現貨暫作下跌風險對沖，便應沽出部分持貨走位。

走位的目的，為於預期仍有顯著再跌幅度時，先沽貨避險，然後於低位捕捉補貨的機會。以

高價沽貨，再以低價補回，持貨成本自然會下降。至於沽貨走位時所動用的注碼，本欄建議中線

為１２﹒５％至２５％，長線則為１５％至３０％，視乎預期大市的跌幅與跌勢而定。此外，入

市沽貨與其後入市補貨時，大家可分段行動，切忌急進。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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