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09/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》沽貨走位的要訣

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向好。一個成功的應市策略，包括買貨圖利與沽貨套利，和沽貨走位與補貨平倉兩種行動
；當然，大部分市場參與者只會考慮第一種。於持續上升的市況中，這當然沒有問題。但若股市
明顯向淡一段長時間的話，持重貨死守，苦等市況轉跌為升是不切實際的。這個時候，我們若不
考慮利用衍生工具，為所持有的現貨暫作下跌風險對沖，便應沽出部分持貨走位。
　　走位的目的，為於預期仍有顯著再跌幅度時，先沽貨避險，然後於低位捕捉補貨的機會。以
高價沽貨，再以低價補回，持貨成本自然會下降。至於沽貨走位時所動用的注碼，本欄建議中線
為１２﹒５％至２５％，長線則為１５％至３０％，視乎預期大市的跌幅與跌勢而定。此外，入
市沽貨與其後入市補貨時，大家可分段行動，切忌急進。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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