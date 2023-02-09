《金碩良言－黃俊碩》持續優化《公司條例》，迎合社會最新發展

《金碩良言》香港作為亞太區首屈一指的國際金融及商貿中心，工商業發展蓬勃。因此《公

司條例》作為規管全港近一百四十萬間各種不同類型公司的法例，必須與時並進，因應社會的不

斷演變，從而作出各種的優化，迎合社會的最新發展。其中，立法會在上月通過《２０２２年公

司（修訂）條例草案》，容許公司可以舉辦虛擬成員大會，正正政府當局能夠按照社會最新發展

，對《公司條例》作出優化的好例子。



現時隨著「５Ｇ」移動通訊技術及互聯網產業的不斷發展，大量高質素、穩定及安全度高的

視像會議軟件，例如：「ＺＯＯＭ」、「騰訊會議」等湧現，令視頻會議十分普及。再加上，在

２０２０年初全球爆發「新冠疫情」，在持續長達三年的疫情之下，各種的防疫及隔離檢疫措施

，令舉辦各種人群聚集的實體會議變得異常困難，因此，透過視像會議等虛擬方式取代實體會議

或輔助實體會議舉行成為風氣。



公司的成員大會作為每間公司重要的會議，在原有的《公司條例》規定之下必須要舉行實體

會議。因此，財經事務及庫務局提出該條草案，修訂現時《公司條例》有關成員大會舉行方式的

規定，容許各間公司可以因應實際情況，舉辦實體成員大會、虛擬成員大會（即是視像成員大會

），與及混合成員大會（即是在舉辦實體成員大會，同時容許部份成員以視像會議方式參與）。



有關的修訂，不但為各間公司如何舉辦成員大會給予靈活性，同時迎合資訊科技發展的大勢

所趨，並且與其他採用普通法的司法管轄區做法一致，例如：英國、澳洲及新加坡等，為來港設

立分公司的外資企業提供便利。



再加上，在條例草案中規定，無論公司選擇舉行虛擬還是混合式成員大會均須確保大會的合

法參加者，能使用大會採用的科技在會上聆聽、發言和表決，以確保公司持份者的利益，不會因

成員大會的舉行方式有變而受到影響，亦獲得筆者所屬的會計界支持。



當然，除了該條例草案之餘，財庫局在去年推行不少行政措施優化《公司條例》的執行情況

，其中在去年１０月２４日落實公司登記冊第二階段新查冊安排，容許在董事登記冊上以申報通

訊地址，而董事、公司秘書與及獲委權代表由原先需要申報完整的身份識別號碼，即是：香港身

份證號碼或護照號碼，改為申報部分的身份識別號碼，提供給予公眾進行查閱。



而一些負責執行特定法定程序（例如：處理破產及清盤程序）、法定責任（例如：執行《打

擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中規定對客戶進行盡職審查），與及執法調查的「指明人士」

。在他們執行相關工作需要獲得有關公司董事的通常住址及完整的身份識別號碼時，可以向公司

註冊處處長申請查閱相關資料。



上述的措施，既能夠防止公司董事的個人敏感資料被其他人用於非法定准許的用途之上，保

障公司董事的私隱，又能保證相關政府部門、機構及「指明人士」在執行法定職責時，獲得必須

的資料，使《公司條例》在維護個人私隱及維持透明度之間，取得更為合理的平衡。



與此同時，公司註冊處轄下的信託及公司服務提供者註冊辦事處，在２０１８年３月起加強

執法力度，打擊未有按照《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中規定向該辦事處進行註冊，而

提供信託及公司服務的企業及人士。從而維護經已合法註冊的信託及公司服務企業權益，消除市

場上的亂象。



財庫局及其轄下的公司註冊處為優化《公司條例》所作出的努力是有目共睹，並且對進一步

鞏固香港國際金融中心地位，作出不少貢獻。筆者在此向財庫局及公司註冊處的同事表示感謝，

並期望財庫局、公司註冊處及其他相關機構能夠密切留意社會及市場的發展，同時加強與法律界

、會計界及工商業界等持分者的溝通，共同為持續優化《公司條例》作出努力。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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